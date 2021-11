US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Moritz Seider (r) jubelt mit seinen Teamkollegen. Foto: AP/Paul Sancya

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Ein deutsches Duell in der NHL.

Eishockey: Draisaitl verliert mit Edmonton gegen Seiders Red Wings

Leon Draisaitl hat gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Moritz Seider in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL verloren. Nach zahlreichen Gala-Vorstellungen in den letzten Wochen gelang Deutschlands Sportler des Jahres beim 2:4 seiner Edmonton Oilers gegen Seider und die Detroit Red Wings kein Treffer. Für Tabellenführer Edmonton war es die zweite Niederlage im elften Spiel der Western Conference.

Der 20-jährige Seider sorgte mit seinem Treffer in der letzten Minute für die Entscheidung. Die Oilers hatten zuvor ihren Torhüter aus dem Spiel genommen, um mit einem zusätzlichen Feldspieler den Ausgleich zu erzwingen. Die Red Wings feierten ihren dritten Erfolg in Serie, der elfmalige Stanley-Cup-Sieger steht im Osten auf Rang fünf.

Draisaitl (26), der am Montag (Ortszeit) zum dritten Mal als Spieler der Woche ausgezeichnet worden war, führt die Scorerwertung der NHL gemeinsam mit seinem Teamkollegen Connor McDavid mit 23 Punkten (10 Tore, 13 Assists) an.

Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators dagegen die dritte Niederlage in Serie. Das Team aus der kanadischen Hauptstadt unterlag den Boston Bruins 2:3.

Basketball: Hartenstein und Clippers siegen weiter

Nationalspieler Isaiah Hartenstein und die Los Angeles Clippers setzen ihren Erfolgslauf in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA fort. Die Kalifornier holten beim 117:109 gegen die Portland Trail Blazers den fünften Sieg in Serie und rückten nach schwachem Saisonstart vor auf die Play-off-Ränge der Western Conference. Hartenstein zeigte seine stärkste Saisonleistung mit 14 Punkten, zwei Rebounds und drei Assists.

In der Eastern Conference führte Superstar Giannis Antetokounmpo derweil den strauchelnden Titelverteidiger Milwaukee Bucks zum Sieg. Der Grieche schaffte beim 118:109 bei den Philadelphia 76ers ein Double-Double mit 31 Punkten und 16 Rebounds.

Am Montag (Ortszeit) waren die Bucks im Zuge ihres Titelgewinns in der Vorsaison bei US-Präsident Joe Biden zu Gast im Weißen Haus. Doch in dieser Saison ist Milwaukee mit sechs Niederlagen in den ersten 11 Spielen noch nicht richtig in Gang gekommen.

Football: Geldstrafen für Packers und Rodgers für Corona-Verstöße

Quarterback Aaron Rodgers ist laut Medienberichten wegen Verstößen gegen das Corona-Protokoll mit einer milden Geldstrafe belegt worden. Der Profi der Green Bay Packers muss demnach 14.650 US-Dollar (knapp 12.700 Euro) zahlen. Der ungeimpfte Rodgers hatte unter anderem zuletzt bei Pressekonferenzen häufiger keine Maske getragen. Zudem war sein Besuch bei der Halloween-Feier des Klubs nicht der Liga gemeldet worden.

Neben Rodgers kassierte der ebenfalls ungeimpfte Receiver Allen Lazard eine Buße in gleicher Höhe. Die Packers, als Team für die Einhaltung der Regeln verantwortlich, müssen gar 300.000 Dollar (knapp 260.000 Euro) entrichten. "Wir respektieren die Feststellungen der Liga und wissen, wie wichtig die Einhaltung der COVID-Protokolle für die Sicherheit und Gesundheit unseres Teams und unserer Organisation ist", sagte Packers-Präsident Mark Murphy bei ESPN.

Rodgers war zu Beginn der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Anschließend wurde bekannt, dass der MVP der Vorsaison nicht geimpft ist. Der Quarterback war daraufhin stark in die Kritik geraten, da Rodgers im August auf die Frage nach seinem Impfstatus gesagt hatte, er sei "immunisiert".

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)