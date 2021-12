US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NHL verpasst haben

Leon Draisaitl (r) im Duell mit Torontos Timothy Liljegren. . Foto: AP/JASON FRANSON

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Leon Draisaitl stürzt mit den Oilers immer tiefer in die Krise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Sechste Niederlage in Serie für Draisaitl und die Oilers

Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers stecken in einer Krise und haben auch das sechste NHL-Spiel in Serie verloren. Gegen die Toronto Maple Leafs kassierte das Team am Dienstagabend ein 1:5. Mit nun schon elf Niederlagen in 27 Spielen hat sich die lange sehr gute Situation auf dem Weg in die Playoffs stark verschlechtert. Draisaitl vergab früh eine Riesenchance und stand damit sinnbildlich für das fehlende Spielglück der Oilers in den vergangenen Partien. Oilers-Cheftrainer Dave Tippett war nach Angaben von Co-Trainer Jim Playfair im Vorfeld der Partie positiv auf Corona getestet worden und stand deswegen nicht hinter der Bank.

Die Ottawa Senators hatten zuvor einen Kantersieg gegen die Florida Panthers verbucht und kamen auch dank eines Treffers von Tim Stützle zu einem 8:2. Für Stützle war es das vierte Saisontor für die Senators, die zum zweiten Mal in Serie gewannen.

Nach zuvor drei Niederlagen holten die Detroit Red Wings wieder einen Sieg und verteidigten ihren Wildcard-Platz für die Playoffs. Beim 2:1 gegen die New York Islanders bereitete Nationalspieler Moritz Seider den Führungstreffer vor. Er kommt nun bereits auf 17 Assists in dieser Spielzeit. Das Heimspiel der Minnesota Wild gegen die Carolina Hurricanes war wegen zu vieler positiver Coronatests bei den Gästen abgesagt worden.

Basketball: Curry neuer Dreier-König der NBA

"Es war sehr emotional, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt", sagte Curry: "Ich habe von dem Moment an, als ich das erste Mal einen Basketball in die Hand nahm, von großen Dingen geträumt."

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Mit seinem ersten Dreier im Spiel, der nach weniger als zwei Minuten fiel, stellte Curry zunächst den Allen-Rekord ein und brachte die Zuschauer bereits zum Toben. Noch im ersten Viertel krönte sich der dreimalige Meister und zweimalige MVP dann zum neuen Dreier-König.

Trainer Steve Kerr nahm direkt eine Auszeit, um Curry feiern zu lassen. Dieser umarmte auch seinen Vater und Allen, der in der ersten Reihe saß. Reggie Miller, ebenfalls ein ehemaliger Dreipunkte-Spezialist und heute TV-Kommentator, hielt die Szenen mit seinem Smartphone fest. "Ein schöner, schöner Moment", sagte Kerr.

Curry erreichte die Bestmarke im 789. Spiel seiner Karriere, Allen hatte für seinen alten Rekord 1.300 Spiele gebraucht. "Ich bin gesegnet, wirklich gesegnet", sagte Curry. Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers twitterte: "Unglaublich."

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)