US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NHL, NFL und NBA verpasst haben

Washington schlägt die Seahawks in der NFL. Foto: dpa/Nick Wass

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Die Seahawks müssen die nächste Pleite hinnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Football: Erneute Niederlage für die Seahawks

Die Seattle Seahawks haben auch das dritte NFL-Spiel in Serie verloren und gegen das Washington Football Team ein 15:17 kassiert. Insgesamt steht die Mannschaft um Quarterback Russell Wilson nun bei nur drei Siegen aus elf Spielen und hat kaum noch Hoffnungen auf eine Qualifikation für die Playoffs. Wilson warf zwei Touchdown-Pässe, brachte den Ball aber nur einmal erfolgreich zu seinem Star-Mitspieler DK Metcalf.

Washington-Quarterback Taylor Heinicke reichte dagegen ein Touchdown-Pass für den dritten Sieg seiner Mannschaft in Serie, die ihrerseits weiter realistische Chancen auf die Playoffs hat.

Basketball: 27 Wagner-Punkte reichen nicht zum Sieg

Die zweitbeste Punkteausbeute in der noch jungen NBA-Karriere von Franz Wagner hat den Orlando Magic nicht zu einem Überraschungserfolg bei den Philadelphia 76ers gereicht. Trotz der 27 Zähler des Berliners unterlag die Mannschaft aus Florida am Montagabend 96:101 und kassierte die 18. Niederlage der Saison. „Ich bin sehr stolz auf die Art und Weise wie er da draußen gespielt hat heute Abend“, sagte Trainer Jamahl Mosley über Franz Wagner, dessen Bruder Moritz Wagner aus taktischen Gründen nicht zum Einsatz kam.

„Es ist erst mal eine Umstellung. Bei Alba haben wir viel mehr gewonnen als verloren und auch bei Michigan“, sagte Wagner, der bei Alba Berlin in der Bundesliga und am College in Michigan jeweils in erfolgreichen Mannschaften spielte. „Aber ich glaube, das gehört dazu. Wenn man sich die guten Teams heute anguckt: Viele von denen sind durch genau solche Phasen durchgegangen. Ich glaube, wir müssen den Prozess einfach mitnehmen und aus Fehlern lernen. Das ist das einzige, was wir machen können.“

Erst einmal hatte Wagner mit 28 Zählern eine bessere Ausbeute in der NBA. Am Montag war er der beste Werfer der Partie und legte zudem fünf Körbe für Mitspieler auf.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Auch Maxi Kleber kassierte mit den Dallas Mavericks eine Niederlage. Beim 96:114 zu Hause gegen die Cleveland Cavaliers verbuchte Kleber 13 Punkte.

Ohne den erneut nicht eingesetzten Nationalspieler Daniel Theis kommen die Houston Rockets immer besser in Schwung und holten den bereits dritten Sieg in Serie. Die Texaner bezwangen die Oklahoma City Thunder 102:89.

Eishockey: Kraken verlieren ohne Grubauer

Die Seattle Kraken finden sich in ihrer ersten NHL-Saison immer besser zurecht und kommen nun auf vier Siege aus den vergangenen fünf Partien. Ohne den nicht eingesetzten Eishockey-Nationalspieler Philipp Grubauer im Tor bezwang das Team die Buffalo Sabres am Montagabend (Ortszeit) 7:4 und verbesserte die Gesamtbilanz auf acht Siege in 22 Spielen.

Eishockey: Grubauer glaubt noch nicht an NHL-Stars bei Olympia

Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer traut Bundestrainer Toni Söderholm den Sprung in die nordamerikanische Profiliga NHL zu. "Das Zeug dazu hat er definitiv - und verdient hätte er es sich auch", sagte der Goalie des NHL-Klubs Seattle Kraken der Augsburger Allgemeinen.

Für Grubauer wäre es der richtige Schritt: "Der Toni macht bei der Nationalmannschaft einen unglaublichen Job. Ich wünsche es ihm, dass er den Sprung in die NHL schafft und dort Headcoach wird." Söderholms Vertrag mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) läuft nach der WM in seinem Heimatland Finnland (13. bis 29. Mai 2022) aus. Der 43-Jährige hatte im September beim NHL-Klub Florida Panthers hospitiert und denkt über einen Wechsel ins Klubeishockey nach.

"Ich glaube, dass es von Toni ja ohnehin das große Ziel ist, einmal NHL-Trainer zu werden. Je früher er dazu die Gelegenheit bekommt, umso besser ist es sicherlich für ihn", sagte Grubauer.

Dass an den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) tatsächlich wieder die NHL-Profis teilnehmen, hält der Torhüter angesichts der zahlreichen Coronafälle in der Liga noch nicht für sicher. Die Ottawa Senators und die New York Islanders hatten wegen Corona-Ausbrüchen im Team den Spielbetrieb unterbrechen müssen. "Sollte es jetzt noch weitere Mannschaften erwischen, kann es durchaus passieren, dass die NHL den Zeitraum, der eigentlich für Olympia freigeschaufelt wurde, dafür hernimmt, um die ausgefallenen Begegnungen nachzuholen", meinte Grubauer.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)