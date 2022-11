US-Sport kompakt Schröder und James führen Lakers zum Sieg - Comeback von Kleber

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

27.11.2022, 09:13 Uhr

Lebron James von den Lakers dribbelt mit dem Ball. Foto: AP/Eric Gay

NBA: Schröder und James führen Lakers zum Sieg - Comeback von Kleber Deutschlands Basketball-Ass Dennis Schröder und Superstar LeBron James haben die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA zu einem 143:138-Erfolg bei den San Antonio Spurs geführt. Dem DBB-Kapitän gelangen 21 Punkte, drei Rebounds und sechs Assists in seiner 30:42-minütigen Spielzeit. James war mit 39 Punkten der überragende Lakers-Spieler. Er steuerte außerdem elf Rebounds und drei Assists zum Erfolg der Kalifornier bei. Am Vortag hatten die Lakers bereits 105:94 mit neun Schröder-Punkten gewonnen. In diesem Match war James nach einer Fünf-Spiele-Verletzungspause erst wieder zurückgekehrt. Elf Punkte erzielte Nationalspieler Maximilian Kleber bei der 100:105-Niederlage seiner Dallas Mavericks bei den Toronto Raptors. Er erreichte außerdem fünf Rebounds und drei Assists für die Mavs. Er hatte zuletzt aufgrund einer Rückenverletzung nicht zur Verfügung gestanden. NHL: 0:3-Rückstand gedreht - Draisaitl erzielt Siegtreffer für Oilers Die Edmonton Oilers haben in der US-Amerikanischen Eishockey-Liga NHL nach einem 0:3-Rückstand noch gewonnen. Den Siegtreffer erzielte der Deutsche Leon Draisaitl. Hier geht es zum Bericht.

(RP/SID/dpa)