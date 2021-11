US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NHL verpasst haben

Boston Celtics Dennis Schröder (l) in Aktion. Foto: dpa/Marta Lavandier

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Ein wichtiger Auswärtssieg für einen deutschen Nationalspieler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Boston siegt mit Schröder in Miami

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Boston Celtics einen wichtigen Auswärtssieg in der NBA geschafft. Bei den Miami Heats setzte sich Boston am Donnerstag (Ortszeit) mit 95:78 durch. Der 28 Jahre alte Aufbauspieler kam von der Bank und erzielte in gut 30 Minuten Spielzeit 14 Punkte.

Es war der zweite Sieg in Serie für den Rekordmeister nach zuletzt zuletzt drei Niederlagen. Die teaminternen Aussprache scheint geholfen zu haben. Für Boston geht es am Sonntag mit dem Duell bei den Dallas Mavericks weiter.

Lesen Sie auch Football-Geschichte : Diesen Deutschen gelang in der NFL ein Touchdown

Die Los Angeles Lakers verloren ohne den kurzfristig wegen eine Bauchmuskelverletzung ausgefallenen Superstar LeBron James mit 104:107 gegen die Oklahoma City Thunder.

Eishockey: Grubauer siegt mit Kraken - Pleiten für Stützle und Seider

Der deutsche Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat das Minitief mit den Seattle Kraken in der nordamerikanischen Profiliga NHL überwunden. Nach zuletzt zwei Niederlagen gewann das "Expansion Team" gegen die Buffalo Sabres mit 5:2 und holte seinen vierten Saisonsieg. Grubauer, der vor der Saison vom Titelanwärter Colorado Avalanche nach Seattle gewechselt war, zeigte 19 Paraden.

Weniger gut lief es für die deutschen Youngster Tim Stützle und Moritz Seider. Stürmer Stützle, der trotz vier Torschüssen ohne Scorerpunkt blieb, unterlag mit seinen Ottawa Senators den Vegas Golden Knights mit 1:5 und kassierte die sechste Saisonpleite. Verteidiger Seider, der zuletzt zum "Rookie des Monats Oktober" gekürt worden war, verlor mit den Detroit Red Wings bei den Boston Bruins ebenfalls mit 1:5. Immerhin bereite Seider den Ehrentreffer vor, seine bereits neunte Vorlage im elften Spiel.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)