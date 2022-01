US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Dennis Schröder. Foto: dpa/Mary Schwalm

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Freud und Leid bei Dennis Schröder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Schröder überzeugt - aber Celtics kassieren unnötige Niederlage

Dennis Schröder hat im dritten Spiel seit seiner Rückkehr aus dem Corona-Protokoll erneut eine überzeugende Leistung aufs Parkett gebracht. Der Basketball-Nationalspieler erzielte für die Boston Celtics 20 Punkte im NBA-Duell bei den New York Knicks, konnte eine vermeidbare 105:108-Niederlage aber nicht verhindern.

Erst gaben die Celtics eine 25-Punkte-Führung her, dann kassierten sie in der Schlusssekunde auch noch den entscheidenden Dreier von R.J. Barrett. Überragender Spieler der New Yorker war der Franzose Evan Fournier, der 41 Punkte erzielte und insgesamt zehn Dreier versenkte.

Eishockey: NHL: Sturm trifft bei Wild-Sieg

Mit seinem sechsten Saisontreffer hat der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm kräftig zum 3:2-Sieg der Minnesota Wild bei den Boston Bruins beigetragen. Der 26-Jährige fälschte einen strammen Schuss des Schweden Jonas Brodin im ersten Drittel entscheidend ab und sorgte im Powerplay für die zwischenzeitliche 2:1-Führung.

Dass sich Minnesota am Ende über den 20. Sieg im 32. Saisonspiel freuen konnte, lag dann vor allem am finnischen Goalie Kaapo Kahkonen, der insgesamt 36 Schüsse abwehrte. Die Wild belegen in der Central Division der NHL aktuell Rang vier.

Basketball: Mavericks siegen vor Nowitzki-Würdigung

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Die Dallas Mavericks haben vor der Ehrung ihres ehemaligen Basketball-Superstars Dirk Nowitzki einen wichtigen Sieg gegen Titelanwärter Golden State Warriors eingefahren. Das Team des ehemaligen Nowitzki-Kollegen Jason Kidd schlug das bis dato beste Team der nordamerikanischen Profiliga NBA am Mittwochabend (Ortszeit) mit 99:82 (50:39) und legte damit eine sportliche Grundlage für die Zeremonie, bei der Nowitzkis Trikot mit der Rückennummer 41 unter das Hallendach der Arena in Texas gezogen wurde. Der 43 Jahre alte Deutsche sah bei dem Spiel live zu, auch seine Familie und viele Freunde waren vor Ort.

Nowitzkis Nachfolger Luka Doncic stach mit 26 Punkten hervor und führte die Mavericks zum Sieg. Der Slowene knickte aber kurz vor Ende des Spiels um und blieb dann draußen - die Partie war zu diesem Zeitpunkt aber bereits entschieden. Die sonst so starken Warriors erwischten vor allem offensiv einen schlechten Tag. Aufbauspieler Stephen Curry erzielte nur 14 Punkte und traf lediglich fünf seiner 24 Würfe. In der ersten Halbzeit hatte er nur einen von zehn Versuchen verwandelt.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)