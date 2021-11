US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

NBA-Profi Dennis Schröder. Foto: AFP/Maddie Meyer

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Einen stark aufspielenden Dennis Schröder und einen treffsicheren Leon Draisaitl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Draisaitls nächster Doppelpack reicht den Oilers nicht zum Sieg

Der nächste Doppelpack des deutschen Eishockey-Ausnahmespielers Leon Draisaitl hat die dritte Saisonniederlage der Edmonton Oilers in der NHL nicht verhindern können. Die Kanadier unterlagen bei den Buffalo Sabres 2:3. Draisaitl (26) baute seine Führung in der Punktewertung mit seinen Saisontoren 13 und 14 aus. Für den gebürtigen Kölner war es bereits der sechste Doppelpack der Saison.

Der russische Superstar Alexander Owetschkin (36) von den Washington Capitals zog mit seinem 742. NHL-Tor an Brett Hull vorbei und ist nun alleiniger Vierter in der Bestenliste. Washington gewann 4:3 bei den Columbus Blue Jackets.

Lesen Sie auch Football-Geschichte : Diesen Deutschen gelang in der NFL ein Touchdown

"Das bedeutet mir sehr viel", sagte Owetschkin: "Wenn du anfängst, Eishockey zu spielen, glaubst du niemals daran, in einem Atemzug mit solchen Namen genannt zu werden." Für den Altstar war es bereits das zwölfte Tor der Saison, damit ist er derzeit die Nummer zwei hinter Draisaitl.

Basketball: Schröder überragt beim Sieg der Celtics

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die Boston Celtics in der NBA mit einer überragenden Leistung zum Sieg über Titelverteidiger Milwaukee Bucks geführt. Der Spielmacher kam beim 122:113 nach Verlängerung auf 38 Punkte, in der Overtime glänzte er mit 8 der 14 Celtics-Punkte - und bekam nicht nur aufgrund seiner Saisonbestleistung ein Extralob seines Trainers Ime Udoka.

"Er ist spät heißgelaufen und hat uns getragen", sagte Udoka: "Er hatte heute einen großartigen Abend, und den haben wir gebraucht." Bei den Bucks fehlte Superstar Giannis Antetokounmpo verletzt.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Die Zuschauer im TD Garden feierten Schröder in der Schlussphase mit MVP-Rufen. "Das ist einfach toll, aber für mich nicht wichtig. Ich will gewinnen - und das haben wir getan", sagte Schröder, der von den Fans im ersten Heimspiel der Saison mit seinen Teamkollegen noch ausgebuht worden war.

Neben Schröder glänzten in der Nacht zu Samstag auch drei Ausnahmespieler der NBA: Luka Doncic gelang ein Triple Double mit 32 Punkten beim 123:109 seiner Dallas Mavericks bei den San Antonio Spurs. Stephen Curry verbuchte 40 Punkte beim 119:93 gegen die Chicago Bulls, dem elften Saisonsieg seiner Golden State Warriors. James Harden führte die Brooklyn Nets mit 39 Punkten zum 120:112 bei den New Orleans Pelicans.

American Football: Gruden verklagt NFL nach Rücktritt als Trainer der Las Vegas Raiders

Einen Monat nach seinem Rücktritt als Cheftrainer der Las Vegas Raiders verklagt Jon Gruden die American-Football-Profiliga NFL und ihren Commissioner Roger Goodell auf Schadenersatz. Das geht aus einem Statement hervor, das sein Anwalt Adam Hosmer-Henner am Freitag (Ortszeit) herausgegeben hat. Demnach wäre Grudens private Korrespondenz „selektiv geleakt“ worden, um seinen Ruf zu schädigen und ihn aus seinem Job zu drängen.

Der 58-jährige Gruden beklagt „Rufmord im Sowjet-Stil“ sowie eine „bösartige und orchestrierte Kampagne“, die seine Karriere zerstört habe. Er habe auch einen Sponsoren-Deal und einen Auftritt in einem NFL-Videospiel verloren.

Die NFL wies die Vorwürfe als „völlig unbegründet“ zurück, die Liga werde „sich energisch gegen diese Behauptungen verteidigen“, so Sprecher Brian McCarthy.

Anfang Oktober hatten mehrere Medien berichtet, dass sich der damalige Fernsehexperte Gruden zwischen 2011 und 2018 in E-Mails mehrfach rassistisch, sexistisch und schwulenfeindlich geäußert hatte. Die Nachrichten stammten aus einem Satz von 650 000 E-Mails, die die Liga im Zuge einer Untersuchung der Arbeitskultur beim Washington Football Team gesammelt hatte.

Gruden, der 2003 die Tampa Bay Buccaneers zum Super-Bowl-Sieg geführt hatte, war daraufhin wegen des Drucks in Las Vegas trotz eines lukrativen Zehnjahresvertrags zurückgetreten.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)