US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NHL verpasst haben

Boston Celtics Dennis Schröder (r) in Aktion gegen Orlando Magics E'Twaun Moore (M) und Moritz Wagner (l). Foto: dpa/Charles Krupa

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Ein deutsches Duell in der NBA.

Basketball: Schröder gewinnt deutsches Duell gegen Wagner

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit seinen Boston Celtics in der NBA das deutsche Duell gegen Franz Wagner gewonnen. Schröder steuerte zwar nur acht Punkte bei, dennoch gewannen die Celtics dank einer starken Verteidigung souverän mit 92:79 bei den Orlando Magic. Rookie Franz Wagner fand nach seiner Gala-Vorstellung zuletzt nicht zu seinem Spiel und schaffte nur neun Punkte, sein Bruder Moritz kam auf drei Zähler.

Vor der Partie hatten sich Schröder und Co. zu einem Krisentreffen zusammengesetzt, um die herbe Schlappe zuletzt gegen die Chicago Bulls aufzuarbeiten.

Auch ohne den weiter verletzten Maxi Kleber (Rückenverletzung) haben die Dallas Mavericks das Texas-Derby bei den San Antonio Spurs knapp mit 109:108 gewonnen.

Isaac Bonga wurde beim 109:100 der Toronto Raptors gegen die Washington Wizards nicht eingesetzt. Isaiah Hartenstein kam beim 126:115 der Los Angeles Clippers gegen die Minnesota Timberwolves auf fünf Punkte.

Eishockey: Nächste Gala-Vorstellung von Draisaitl

Mit einer weiteren Gala-Vorstellung hat Starspieler Leon Draisaitl die Edmonton Oilers zum nächsten Erfolg in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL geführt. Beim 5:2 gegen die Nashville Predators glänzte Deutschlands Sportler des Jahres mit zwei Treffern sowie einer Vorlage und eroberte mit nun 20 Punkten die Führung in der Scorerliste. Sein kongenialer Sturmpartner Connor McDavid bereitete zwei Tore vor und folgt auf Rang zwei (19).

"Das Selbstvertrauen ist im Moment offensichtlich sehr groß", sagte Draisaitl, 2020 Topscorer und MVP, nach dem achten Sieg der Oilers im neunten Saisonspiel. Der Start sei "toll für mich persönlich und für uns als Gruppe." Die Teamkollegen hoben den Kölner nach der nächsten Ausnahmeleistung ausdrücklich hervor. "Die Art und Weise, wie er sein Spiel in diesem Jahr abgerundet hat, ist das Beste, was ich je von ihm gesehen habe", sagte Ryan Nugent-Hopkins

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)