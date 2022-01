US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Dennis Schröder von den Boston Celtics. Foto: dpa/Mary Schwalm

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Schröder gewinnt Duell mit den Wagner-Brüdern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Football: Nächste Bestmarke für Amon-Ra St. Brown

Der deutsch-amerikanische Football-Profi Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions hat eine weitere Bestmarke in der nordamerikanischen NFL aufgestellt. Ihm gelangen am Sonntag (Ortszeit) bei der 29:51-Pleite bei den Seattle Seahawks zwei Touchdowns in einem Spiel. Einem deutschen Spieler war das zuvor noch nie gelungen. Der Rookie des Monats Dezember glänzte in dieser Saison bereits zuvor mit insgesamt drei Touchdowns. Die Saison wird für die Lions nach der regulären Runde aber zu Ende sein.

Mark Nzeocha krönte seine Rückkehr zu den San Francisco 49ers mit einem Sieg. Durch den 23:7-Erfolg gegen die Houston Texans haben die 49ers immer noch die Chance, in den Playoffs dabei zu sein. Mit neun Siegen aus 16 Spielen sind sie Dritter in der NFC-West-Division. Nzeocha war erst am vergangenen Mittwoch zurück ins Trainingsteam geholt worden. Zuvor war der gebürtige Franke in vier Spielzeiten (2017 bis 2020) zu 47 Einsätzen für San Francisco gekommen.

Schon in der Endrunde dabei sind seit Sonntag fünf weitere Mannschaften. Die Buffalo Bills schlugen die Atlanta Falcons mit 29:15. Die New England Patriots feierten einen 50:10-Erfolg gegen die Jacksonville Jaguars, die Tennessee Titans lösten ihre Aufgabe mit 34:3 gegen die Miami Dolphins, die Cincinnati Bengals bezwangen den Vorjahresfinalisten Kansas City Chiefs mit 34:31 und die Philadelphia Eagels lösten mit 20:16 gegen das Washington Football Team ihr Endrunden-Ticket. Damit stehen elf Teilnehmer fest.

Football: Antonio Brown zieht Trikot aus und verlässt das Feld mitten im Spiel

American-Football-Spieler Antonio Brown von den Tampa Bay Buccaneers hat in der NFL für den nächsten Skandal gesorgt und ist danach von seinem Trainer aus dem Team geworfen worden. „Er ist nicht länger ein Buc“, sagte Trainer Bruce Arians am Sonntag nach dem 28:24-Erfolg bei den New York Jets. Der Coach wollte keine weiteren Worte über Brown verlieren. Der 69-jährige Arians machte klar, dass er nur über die Spieler reden wolle, die noch Teil seines Teams seien.

Der 33 Jahre alte Brown war im dritten Viertel in der Partie gegen die New York Jets so verärgert, dass er sein Trikot auszog und einfach vom Feld ging. Brown war von Trainer Arians ausgewechselt worden. Sein Mitspieler Mike Evans versuchte vergeblich, ihn aufzuhalten. Den Fans auf der Tribüne warf Brown sein Hemd und seine Handschuhe zu. Mit nacktem Oberkörper ging er dann in die Kabine im MetLife Stadium.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Football: Jakob Johnson mit New England Patriots in Playoffs

Die New England Patriots mit dem Stuttgarter Jakob Johnson haben die Playoffs der National Football League (NFL) erreicht. Das American-Football-Team aus New England setzte sich am Sonntag mit 50:10 gegen die Jacksonville Jaguars durch. Erstmals nach dem Weggang von Superstar Tom Brady 2019 erreichten die Patriots damit die K.o.-Runde. Das Team von Trainer Bill Belichick profitierte davon, dass die Miami Dolphins bei den Tennessee Titans verloren. Den Sprung in die Playoffs schafften auch die Cincinnati Bengals, die Buffalo Bills und die Tennessee Titans.

Basketball: Schröder gewinnt Duell mit den Wagner-Brüdern

Basketball-Profi Dennis Schröder von den Boston Celtics hat das deutsche Duell in der NBA gegen Franz und Moritz Wagners Orlando Magic für sich entschieden. Der Braunschweiger kehrte am Sonntag (Ortszeit) wieder in den Kader zurück, nachdem er im Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll der Liga gestanden hatte. Beim 116:111 nach Verlängerung stand Schröder 40 Minuten auf dem Feld und kam auf 21 Punkte. Überragender Mann des Abends war aber Bostons Jaylen Brown, der 50 Punkte auflegte.

Franz Wagner stand bei Orlando in der Startformation und brachte 14 Punkte auf das Scoreboard. Der vier Jahre ältere Moritz steuerte zwei Zähler bei. Die Magic bleiben damit auf dem vorletzten Platz im Osten, Boston ist Neunter.

Den zweiten Sieg in Folge fuhren die Los Angeles Lakers ein. Einmal mehr führte Superstar LeBron James sein Team an. Beim 108:103 gegen die Minnesota Timberwolves glänzte er mit 26 Punkten.

Direkt hinter den Lakers liegen die Dallas Mavericks um den Würzburger Maximilian Kleber auf dem achten Rang in der Western Conference. Die Texaner bezwangen die Oklahoma City Thunder mit 95:86. Kleber gelangen neun Punkte. Isaac Bonga fehlte beim 120:105-Sieg der Toronto Raptors gegen die New York Knicks aufgrund einer nicht näher definierten Verletzung.

Eishockey: Seider kassiert mit Detroit 18. Saisonniederlage

Moritz Seider und die Detroit Red Wings haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die 18. Saisonniederlage kassiert. Beim 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) gegen die Boston Bruins brach der elfmalige Stanley-Cup-Sieger am Sonntag im Schlussdrittel ein und fiel dadurch hinter den direkten Tabellennachbarn in der Atlantic Division auf den fünften Rang zurück.

Dabei hatte Tyler Bertuzzi Detroit vor heimischer Kulisse noch in Führung gebracht, ehe Patrice Bergeron, Erik Haula, Charlie McAvoy, Trent Frederic und Tomas Nosek das Spiel drehten. Seider stand fast 23 Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne nennenswerte Szenen.

Die Pittsburgh Penguins setzten auch nach ihrer fast zweiwöchigen Corona-Zwangspause ihre Serie fort. Beim 8:5 (6:1, 1:0, 2:3) gegen die San Jose Sharks legten sie im ersten Drittel den Grundstein und gingen jetzt acht Mal nacheinander als Sieger vom Eis. Evan Rodrigues und Bryan Rust trafen jeweils dreifach.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)