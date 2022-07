US-Sport kompakt : Sandra Morgan erste schwarze Frau als Präsidentin eines NFL-Teams

Sandra Morgan. Foto: AP/John Locher

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Football: Sandra Morgen wird Präsidentin eines NFL-Teams - als erste schwarze Frau

Die Las Vegas Raiders haben in Sandra Douglass Morgan als erster Klub der National Football League (NFL) eine schwarze Frau als Team-Präsidentin ernannt. Das teilte die Franchise aus der US-amerikanischen Profiliga am Donnerstag mit. Zuvor war Morgan als stellvertretende Vorsitzende des Ausrichtungskomitees für den Super Bowl 2024 in Las Vegas tätig gewesen.

„Es ist eine große Ehre für mich, in einer der wichtigsten Zeiten in der Geschichte des Teams zu den Raiders zu stoßen“, sagte Morgan: „Ich freue mich darauf, den Geist und das Engagement dieses Teams für Spitzenleistungen auf dem Spielfeld in alle Bereiche dieser Organisation zu tragen.“

Die Raiders waren 2020 von Oakland nach Las Vegas umgezogen. Morgans Anstellung kommt neun Monate nach dem Rücktritt von Raiders-Cheftrainer Jon Gruden, der in Folge rassistischer, homophober und frauenfeindlicher Äußerungen in E-Mails, die veröffentlicht geworden waren, unter Druck geraten war.

Basketball: Inhaftierte US-Sportlerin bekennt sich in Russland des Drogenbesitzes schuldig

Die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner hat sich in einem Strafverfahren wegen eines Drogendelikts vor einem Gericht in der Nähe von Moskau schuldig bekannt. Das bestätigten ihre Anwälte am Donnerstag nach dem zweiten Prozesstag in Chimki im Moskauer Gebiet. Griner habe mittels einer Übersetzerin auch erklärt, dass sie kein Verbrechen habe begehen wollen, sondern beim Packen in großer Hast gehandelt habe. Sie war im Februar auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden.

Seit viereinhalb Monaten sitzt Griner in Untersuchungshaft, die zuletzt bis zum 20. Dezember verlängert worden war. Der Olympiasiegerin wird der Besitz von Drogen vorgeworfen, ihr Prozess hatte am vergangenen Freitag begonnen. Das Gerichtsverfahren soll am 14. Juli fortgesetzt werden. Ihr drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.

„Wir hoffen natürlich auf die Milde des Gerichts“, sagte Griners Anwältin Maria Blagowolina, einer von zwei Rechtsbeiständen. „Wenn man alle Umstände des Falls betrachtet, die Persönlichkeit unserer Mandantin, dann denken wir, dass das Schuldeingeständnis sicher berücksichtigt werden sollte.“

Griner hatte auch US-Präsident Joe Biden in einem Brief um Hilfe gebeten. Washington kritisiert, dass Griner zu Unrecht festgehalten werde. Das Weiße Haus betonte am Donnerstag, dass das Schuldbekenntnis Griners keinen Einfluss auf die Verhandlungen der US-Regierung in dem Fall habe.

Moskau weist den Vorwurf zurück, der Prozess gegen Griner sei politisch motiviert. Griner soll bei einer Kontrolle ihres Gepäcks in Scheremetjewo im Februar sogenannte Vape-Kartuschen und Haschisch-Öl bei sich gehabt haben. Es soll sich lediglich um 0,5 Gramm gehandelt haben.

Seit 2015 spielte Griner beim Team von UMMC Jekaterinburg im Ural. Mit dem Spitzenclub gewann sie viermal die Euroleague. Griner gilt als eine der besten Basketballerinnen in der amerikanischen Frauen-Profiliga WNBA. Mit den Phoenix Mercury gewann sie 2014 die Meisterschaft, mit der US-Nationalmannschaft holte sie außer zwei Olympiasiegen auch zweimal Gold bei Weltmeisterschaften. Viele Profispielerinnen wie Griner sind außer in ihren Heimatligen zudem im Ausland aktiv, unter anderem bisher auch in Russland.

