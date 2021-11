US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in der NFL, NBA und NHL verpasst haben

Aaron Rodgers von den Green Bay Packers. Foto: dpa/Aaron Gash

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Draisaitl sorgt in der NHL derweil weiter für Furore.

Eishockey: Rodgers führt Packers zum Sieg nach Corona-Infektion

Aaron Rodgers hat die Green Bay Packers im ersten Spiel nach seiner Corona-Infektion zu einem klaren Sieg gegen die Seattle Seahawks geführt. Die Packers gewannen das Heimspiel 17:0 und stehen nun bei acht Siegen aus zehn Partien. Rodgers, der seit seinem positiven Test im Zentrum einer Impf-Debatte steht, blieb ohne Touchdown-Pass. Für die Seahawks war es die erste Partie ohne einen eigenen Punkt seit 2011. Zusammen mit den Tennessee Titans (23:21 gegen die New Orleans Saints) und den Arizona Cardinals (10:34 gegen die Carolina Panthers) haben die Packers nach zehn Wochen die beste Bilanz der NFL. Equanimeous St. Brown fehlte wegen einer Verletzung am Knöchel.

Die überraschende Niederlage der Cardinals bei den Panthers lag auch am starken Comeback von Quarterback Cam Newton. Der erst im Laufe der Woche verpflichtete Spielmacher ermöglichte mit seinen beiden ersten Aktionen in dieser Saison zwei Touchdowns. Newton war vor der Saison von den New England Patriots entlassen worden und kehrte nun zurück zu den Panthers, für die er bereits von 2011 bis 2019 gespielt hatte. Die Cardinals waren ohne ihren verletzten Quarterback Kyler Murray ohne echte Chance.

Mit einem 41:14 gegen die Las Vegas Raiders meldeten sich die zuletzt schwächelnden Kansas City Chiefs zurück und übernahmen die Führung in der AFC West. Quarterback Patrick Mahomes kam auf starke 406 gepasste Yards, fünf Touchdown-Pässe und blieb ohne einen Ballverlust.

Rookie Amon-Ra St. Brown verpasste auch im neunten Anlauf den ersten Sieg in der NFL. Mit den Detroit Lions kam der Deutsch-Amerikaner nach Verlängerung zu einem 16:16 bei den Pittsburgh Steelers, die ohne Quarterback Ben Roethlisberger antreten mussten. Der 39-Jährige steht auf der COVID-19/Reserve-Liste. Wide Receiver St. Brown (22) fing vier von sechs Pässen für 61 Yards Raumgewinn. Es war das erste Unentschieden im bisherigen NFL-Saisonverlauf.

Fullback Jakob Johnson holte mit den New England Patriots den sechsten Sieg im zehnten Spiel. Beim 45:7 über die Cleveland Browns hatte das Team um den Stuttgarter keine Probleme. „Es ist super, wenn du so deutlich gewinnst“, sagte Johnson bei ProSieben MAXX.

Eishockey: Draisaitl bleibt das Maß der Dinge

Der deutsche Eishockey-Ausnahmespieler Leon Draisaitl sorgt in der NHL weiter für Furore. Der 26-Jährige führte die Edmonton Oilers beim 5:4 gegen die St. Louis Blues bereits zum elften Saisonsieg. "Er hat einen tollen Lauf", lobte Connor McDavid seinen kongenialen Sturmpartner.

Draisaitl gelang der Treffer zum 2:1 zu Beginn des zweiten Drittels. Das 3:2 durch Ryan Nugent-Hopkins und vor allem das spielentscheidende 5:4 durch Kailer Yamamoto 28 Sekunden vor Schluss bereitete der deutsche Nationalspieler jeweils gekonnt vor.

Draisaitl, dem alleine in den vergangenen sieben Spielen 18 Punkte (zehn Tore, acht Assists) gelangen, bleibt damit in der nordamerikanischen Profilliga das Maß der Dinge. Die Torschützenliste führt der gebürtige Kölner mit 15 Treffern vor dem russischen Superstar Alexander Owetschkin von den Washington Capitals (12) an. In der Scorerwertung liegt er mit 31 Punkten vor seinem Teamkollegen McDavid (27). Edmonton führt die Western Conference nach 14 Spielen (drei Niederlagen) an.

Eine missglückte Rückkehr gab es für Superstar Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins. Der 34-Jährige, der zuletzt fünf Spiele wegen des COVID19-Protokolls der Liga verpasste hatte und zu Beginn der Saison verletzt war, verlor mit dem Penguins 1:6 gegen die Washington Capitals. "Es war erst sein zweites Spiel in den letzten fünf, sechs Monaten. Es war eine schwierige Zeit für ihn. Er wird sich von Spiel zu Spiel steigern", sagte Trainer Mike Sullivan.

Basketball: Siegesserie von Hartenstein und den Clippers endet

Die Charlotte Hornets haben die Siegesserie der Golden State Warriors in der NBA beendet. Das 102:106 am Sonntagabend (Ortszeit) war für das Team um Superstar Steph Curry die erste Niederlage nach sieben Erfolgen in Serie - die Hornets verbuchten ihrerseits den vierten Sieg nacheinander und verbesserten ihre Bilanz nach 15 Partien auf 8:7. Die Warriors sind dennoch weiter das derzeit erfolgreichste Team in der besten Basketball-Liga der Welt.

Die Phoenix Suns verkürzten den Rückstand auf die Warriors allerdings. Das 115:89 bei den Houston Rockets war bereits die zwölfte Niederlage der Saison für das Team um Nationalspieler Daniel Theis. Theis kam auf acht Punkte und einen Rebound.

Die in der Eastern Conference spielenden Brooklyn Nets verkürzten den Rückstand auf die Washington Wizards durch das 120:96 bei den Oklahoma City Thunder und kommen auf zehn Siege.

Isaiah Hartenstein kassierte mit den Los Angeles Clippers beim 90:100 bei den Chicago Bulls nach zuvor sieben Siegen die erste Niederlage im November. Hartenstein kam auf sieben Zähler und zwei Rebounds.

