US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Erzielte seinen 741. NHL-Treffer: Alexander Ovechkin. Foto: dpa/Patrick Semansky

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Ein Rekord-Tor von Ovechkin und eine Punkte-Show von Curry.

Basketball: Curry überragt mit 50 Punkten

Die Golden State Warriors haben in der NBA dank einer überragenden Leistung von Starspieler Stephen Curry zum fünften Mal in Serie gewonnen und ihre Ansprüche in der Western Conference untermauert. Gegen die Atlanta Hawks holte das dominierende Team des vergangenen Jahrzehnts am Montagabend (Ortszeit) ein 127:113 und kommt nun auf neun Siege in zehn Spielen. Keine andere Mannschaft in der besten Basketball-Liga der Welt hat eine bessere Bilanz. Curry hatte 50 Punkte, sieben Rebounds und zehn Vorlagen und war der mit Abstand beste Spieler auf dem Platz.

Die Chicago Bulls gewannen ihr Heimspiel gegen die zuletzt ebenfalls immer besser werdenden Brooklyn Nets 118:95. Die Bulls stehen nun bei sieben Siegen und drei Niederlagen, die Nets bei sieben Siegen und vier Niederlagen. Ohne den weiterhin verletzten Nationalspieler Maxi Kleber gewannen die Dallas Mavericks 108:92 gegen die New Orleans Pelicans und stehen ebenfalls bei sieben Saisonsiegen.

Eishockey: 741. NHL-Tor für Ovechkin

NHL-Superstar Alexander Ovechkin hat in der ewigen Torjägerliste der besten Eishockey-Liga der Welt nur noch drei Spieler vor sich. Der Angreifer aus Russland traf beim 5:3 der Washington Capitals gegen die Buffalo Sabres am Montag zum 3:1. Das Tor war sein 741. Treffer in der NHL, er zog damit mit Brett Hull gleich. Vor den beiden stehen nur noch Jaromir Jagr (766), Gordie Howe (801) und der große Wayne Gretzky (894). Der 36 Jahre alte Ovechkin bereitete zudem zwei Tore vor und kommt damit auf insgesamt 600 Assists in seiner Karriere.

Die Florida Panthers kassierten unterdessen ihre erste Saisonniederlage in der regulären Spielzeit und verloren bei den New York Rangers 3:4. Mit zehn Siegen aus zwölf Spielen sind die Panthers aber weiterhin das erfolgreichste NHL-Team dieser Saison.

Football: Steelers schlagen die Bears

Die Pittsburgh Steelers haben das umkämpfte NFL-Spiel gegen die Chicago Bears gewonnen. Erst ein Field Goal 30 Sekunden vor Schluss machte den 29:27-Heimsieg am Montagabend (Ortszeit) perfekt. Das Team um Quarterback-Routinier Ben Roethlisberger führte zwischenzeitlich 14:0 und 20:6, geriet aber im letzten Viertel noch erheblich unter Druck und lag 1:52 Minute vor dem Ende mit einem Punkt in Rückstand. Roethlisberger kam beim vierten Steelers-Sieg in Serie auf zwei Touchdown-Pässe.

