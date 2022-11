US-Sport kompakt : Ravens mit klarem Sieg – Colts entlassen Head Coach

Baltimore Ravens Running Back Kenyan Drake (M) läuft mit dem Ball. Foto: dpa/Butch Dill

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

NFL: Jackson und Ravens gewinnen klar gegen New Orleans Saints

Die Baltimore Ravens sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben zum Abschluss der neunten NFL-Woche gegen die New Orleans Saints gewonnen. Das Team um Quarterback Lamar Jackson holte am Montagabend ein 27:13 und verbesserte seine Bilanz auf sechs Siege in neun Spielen. Jackson hatte einen Touchdown-Pass, Kenyan Drake steuerte zwei Touchdowns nach Läufen bei.

Die Saints dagegen stehen nun bei sechs Niederlagen und verpassten eine Gelegenheit, um in der schwachen NFC South im Kampf um die Playoff-Plätze zu punkten. Bei einem Sieg hätte das Team mit den Atlanta Falcons und den Tampa Bay Buccaneers gleichgezogen. Die NFC South ist die einzige Division der NFL, in der momentan keine Mannschaft eine positive Bilanz aufweist.

NFL: Indianapolis entlässt Trainer Reich

Die Indianapolis Colts aus der US-Profiliga NFL haben sich von ihrem Trainer Frank Reich getrennt. Dies bestätigte der Klub am Montag. Der 60 Jahre alte US-Amerikaner war seit 2018 als Head Coach bei den Colts tätig. Indianapolis, das zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert hatte, steht mit einer Bilanz von drei Siegen, fünf Niederlagen und einem Remis auf Platz zwei der AFC South.

NBA: Wagner erneut stark - Lakers verlieren ohne James

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner präsentiert sich in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter in starker Form. Der Berliner verwandelte gegen die Houston Rockets neun seiner zwölf Würfe aus dem Feld und kam auf 23 Punkte, verhindern konnte er die 127:134-Niederlage von Orlando Magic im Kellerduell allerdings nicht. Mit zwei Siegen aus elf Spielen ist Orlando gemeinsam mit den Rockets das schlechteste Team der Liga.

Kaum besser da stehen die Los Angeles Lakers, die ohne ihren Superstar LeBron James (Verletzung am linken Fuß) sowie auch weiterhin ohne Nationalspieler Dennis Schröder (nach Daumen-OP) bei den Utah Jazz mit 116:139 untergingen. Es war die achte Niederlage im zehnten Spiel für die Lakers.

Ihre erste Pleite der Saison mussten die Milwaukee Bucks hinnehmen. Trotz 25 Punkten von Giannis Antetokounmpo unterlag der Ex-Meister bei den Atlanta Hawks deutlich mit 98:117. Ein weiteres persönliches Glanzlicht setzte Steph Curry mit seinen 47 Punkten beim 116:113 von Meister Golden State Warriors gegen die Sacramento Kings.

Maxi Kleber steuerte jeweils fünf Punkte und Rebounds zum 96:94 der Dallas Mavericks gegen die Brooklyn Nets bei, die ohne den weiter suspendierten Kyrie Irving antraten. Isiah Hartenstein verbuchte vier Punkte und sechs Rebounds beim 120:107 seiner New York Knicks bei den Minnesota Timberwolves.

NHL: Draisaitl mit Tor und Vorlage - und nächster Niederlage

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat auch mit seinen Scorerpunkten Nummer 24 und 25 im 13. Saisonspiel die Talfahrt der Edmonton Oilers in der Profiliga NHL nicht stoppen können. Der gebürtige Kölner bereitete beim 4:5 der Kanadier bei den Washington Capitals das zwischenzeitliche 1:2 durch seinen kongenialen Teamkollegen Conor McDavid vor, das 3:4 erzielte Draisaitl selbst.

Edmonton ging dennoch zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Eis, in der Western Conference belegen die Oilers mit 14 Punkten aus 13 Spielen den sechsten Rang.

„Es ist ermüdend, sich immer wieder zurückkämpfen zu müssen“, haderte Draisaitl nach dem Spiel: „Wir kassieren einfach zu viele Tore, bekommen zu viele Strafen. Wir wissen im Moment nicht genau, wann wir Druck machen müssen und wann besser nicht.“

