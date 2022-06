US-Sport kompakt : Rangers gewinnen Auftakt in Eastern-Conference-Finals

Die New York Rangers feiern gegen Tampa Bay. Foto: AFP/Sarah Stier

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Rangers gewinnen Auftakt in Eastern-Conference-Finals

Die New York Rangers sind mit einem Sieg gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning in die Eastern-Conference-Finals der NHL gestartet. Das 6:2 am Mittwochabend (Ortszeit) war der siebte Playoff-Heimsieg in Serie für die Rangers, die in der Partie nie zurücklagen und mit drei Toren im zweiten Drittel für die Vorentscheidung sorgten.

Die Lightning, die 2020 und 2021 den Stanley Cup in der nordamerikanischen Eishockey-Liga gewonnen hatten, hatten nach zuletzt sechs Siegen in Serie seit dem 23. Mai kein Spiel mehr absolviert. Die sechs Gegentore waren mehr als die insgesamt drei in der vorausgehenden Playoff-Serie gegen die Florida Panthers.

Das zweite Spiel gegen die Rangers ist am Freitag (Ortszeit). Zum Einzug in die Stanley Cup Finals braucht eine Mannschaft vier Siege. In der Final-Serie geht es dann entweder gegen die Colorado Avalanche um den Augsburger Nico Sturm oder die Edmonton Oilers um den deutschen NHL-Star Leon Draisaitl. Die Avalanche haben in der Western Conference das erste Spiel gewonnen und führen 1:0.

Football: European League will Sprungbrett in die NFL sein

Auch in der zweiten Saison soll die European League of Football (ELF) Spielern den Weg in die USA ebnen. „Marcel Dabo und Adedayo Odeleye haben es vorgemacht und die European League of Football als Sprungbrett in die NFL genutzt“, sagte Commissioner Patrick Esume vor dem Auftakt am Samstag. Diesem Beispiel könnten weitere folgen.

Der deutsche Cornerback Dabo lief in der vergangenen Spielzeit für Stuttgart Surge auf, über das sogenannte International Player Pathway Program (IPP) für nicht-amerikanische Talente kam er zu den Indianapolis Colts. Odeleye, zuvor Berlin Thunder, wurde von den Houston Texans geholt.

Aber auch die umgekehrte Variante gibt es. So haben die Hamburg Sea Devils nach Kasim Edebali in Lamar Jordan einen weiteren ehemaligen NFL-Profi verpflichtet. Gleich fünf von zwölf Klubs setzen auf Headcoaches mit US-Expertise. Rhein Fire aus Düsseldorf engagierte etwa Jim Tomsula, einst Cheftrainer der San Francisco 49ers.

Basketball: Schröder will Ruf aufpolieren

NBA-Profi Dennis Schröder kämpft um seinen Ruf. „Das Bild in Deutschland entspricht nicht dem, wer ich wirklich bin“, sagte der Basketball-Nationalspieler DAZN. Darum sei er mit seinem neuen Manager Marcus Höfl „gerade dran, diese Dinge richtigzustellen“, sagte Schröder, „dass die Leute ganz genau wissen, was ich denke und wie ich bin.“

Schröder, derzeit in der nordamerikanischen Profiliga NBA ohne Vertrag für die neue Saison, sieht sich in der Heimat immer wieder mit Kritik konfrontiert. Sei es wegen seines luxuriösen Lebensstils oder seines manchmal sehr selbstbewussten Auftretens.

„Im Endeffekt kommt man ohne Neid nicht weiter“, so Schröder, das müsse „da sein, um dir die Bestätigung zu geben, dass du etwas Gutes machst“. Deshalb sieht er keinen Grund, sein Verhalten umzustellen: „Ich werde meine Persönlichkeit, wie ich denke und wie ich bin, nicht verändern.“

Mit der auch in den USA oft harten Kritik kann der 28-Jährige leben. „Man sollte alles, was man jeden Tag macht, genießen. Wenn du keine Hater hast, machst du etwas nicht richtig. Keinem Sportler sollte sowas zu nahegehen.“

(RP/SID/dpa)