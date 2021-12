US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Daniel Carlson, Kicker der Raiders, entschied das Spiel mit einem 48 Yard Field Goal. Foto: dpa/David Richard

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Corona-Pandemie stellt den US-Sport weiter vor große Probleme.

Eishockey: Weitere Spielabsagen in der NHL

Die NHL hat wegen der Corona-Pandemie weitere Spiele abgesagt. Wie die nordamerikanische Eishockey-Profiliga bekannt gab, werden die ursprünglich für Donnerstag (Ortszeit) geplanten fünf Partien verschoben. Die Weihnachtspause soll demnach bereits nach den beiden verbleibenden Spielen am Dienstag (Ortszeit) beginnen. Die Anzahl der wegen Corona verschobenen Partien in dieser Saison steigt damit auf 49.

Laut NHL-Mitteilung kehren die Spieler am Sonntag (Ortszeit) zu ihren Klubs zurück, der Tag soll lediglich zum Testen, Trainieren oder Reisen verwendet werden. Vor dem Betreten der Anlagen muss ein negatives Testergebnis vorgewiesen werden. Der Spielbetrieb soll am 27. Dezember wieder aufgenommen werden.

Außerdem diskutieren die Liga sowie die Spielergewerkschaft weiter "aktiv, ob Spieler an den Olympischen Spielen 2022 in Peking teilnehmen" sollen. Grund seien die hohe Anzahl der verschobenen Spiele und die "anhaltende Unsicherheit rund um die Pandemie", hieß es in der Mitteilung.

Der deutsche NHL-Profi Nico Sturm kassierte in einer der letzten Partien vor der beschlossenen Unterbrechung des Spielbetriebs noch eine Niederlage. Der 26-Jährige unterlag mit Minnesota Wild bei den Dallas Stars 4:7 und kam rund 13 Minuten zum Einsatz. Minnesota führt nach 30 Spielen die Central Division weiter an.

Vor der verfrühten Pause finden nun noch die Partien zwischen den Washington Capitals und den Philadelphia Flyers sowie zwischen Tampa Bay Lightning und Vegas Golden Knights am Dienstag (Ortszeit) statt.

Basketball: Schröder verliert mit den Celtics - Kleber im Corona-Protokoll

Dennis Schröder hat bei seinem NBA-Comeback nach kurzer Krankheit einen gebrauchten Tag erwischt. Der deutsche Basketball-Nationalspieler verlor mit seinen Boston Celtics 103:108 gegen die Philadelphia 76ers und kassierte Saison-Niederlage Nummer 16 (15 Siege).

Schröder kam in 25 Minuten Spielzeit auf acht Punkte, drei Rebounds und einen Assist. Zum überragenden Spieler der 76ers avancierte Center Joel Embiid mit 41 Punkten.

Niederlagen mussten auch die anderen Deutschen einstecken. Isaiah Hartenstein kam beim 92:116 seiner Los Angeles Clippers gegen die San Antonio Spurs aber ebensowenig zum Einsatz wie Daniel Theis beim 118:133 der Houston Rockets bei den Chicago Bulls.

Eine starke Leistung zeigte einmal mehr Stephen Curry. Der Dreierkönig der NBA erzielte beim 113:98 der Golden State Warriors gegen die Sacramento Kings 30 Punkte, versenkte dabei aber "nur" vier Würfe aus der Distanz.

Die Coronawelle breitet sich in der NBA derweil weiter aus. Am Montagabend wurde auch der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber von den Dallas Mavericks ins COVID-Protokoll aufgenommen. Kleber war bereits im vergangenen Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasste damals elf Spiele.

Football: Zahl der Corona-Fälle steigt weiter

Die Zahl der Coronafälle in der US-Football-Profiliga NFL steigt weiter stark an. Am Montag sind weitere 51 Spieler ins COVID-Protokoll aufgenommen worden, dies berichtete die NFL auf ihrer Internetseite.

So viele positive Coronatests hatte es bislang an keinem Tag vorher gegeben. Nach Liga-Angaben sind etwa zwei Drittel der Spieler asymptomatisch, während die anderen positiv getesteten Spieler leichte Symptome gemeldet haben.

Im Zuge der Verbreitung der Omikron-Variante hatte die NFL zuletzt ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Seit Neuestem werden alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter unabhängig von ihrem Impfstatus dazu verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, Mannschaftssitzungen müssen entweder im Freien oder mit ausreichend Abstand stattfinden.

Zudem ist es den Spielern untersagt, in Gruppen zu essen, Mahlzeiten werden ausschließlich zum Mitnehmen angeboten. Externe Besucher werden bei Reisen ebenfalls untersagt.

Eine Änderung gab es auch beim Protokoll für die Rückkehr von geimpften Spielern, die positiv getestet wurden, aber asymptomatisch sind. Nach den vorherigen Regeln musste ein geimpfter Spieler, der positiv getestet wurde, zwei negative Tests im Abstand von 24 Stunden vorweisen, bevor er wieder spielen konnte. Nach dem neuen Protokoll können geimpfte Spieler, die negativ getestet wurden, schneller wieder spielen.

Football: Raiders besiegen Corona-gebeutelte Browns

Schon seit Tagen stark geschwächt durch Ausfälle wichtiger Spieler sind die Cleveland Browns, die gegen die Las Vegas Raiders am Montagabend mit dem dritten Quarterback und ohne Cheftrainer Kevin Stefanski antreten mussten. Stammspieler Baker Mayfield und sein Vertreter Case Keenum waren wie ihr Trainer positiv getestet worden. Mit Nick Mullens auf dem Feld führten die Browns bis drei Sekunden vor Schluss, ehe ein Field Goal der Raiders die 14:16-Niederlage besiegelte. Das Team aus Las Vegas hält damit seine Playoff-Hoffnungen am Leben. Beide Mannschaften stehen nun bei sieben Siegen und sieben Niederlagen und haben drei Spiele vor dem Ende der Hauptrunde noch Chancen auf einen der Wildcard-Plätze in der AFC.

In der NFC stehen die Minnesota Vikings durch ihren 17:9-Sieg gegen die Chicago Bears ebenfalls bei sieben Siegen und sieben Niederlagen und sind damit voll im Rennen um einen Playoff-Platz.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)