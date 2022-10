US-Sport kompakt : Kessel stellt irren NHL-Rekord auf – 990 Spiele in Serie auf dem Eis

Phil Kessel stand 990 Partien in Serie auf dem Eis. Foto: AFP/Thearon W. Henderson

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Ersatzgeschwächte Pelicans schlagen Klebers Mavs

Die Dallas Mavericks kommen in der noch jungen NBA-Saison nicht in Schwung. Das Team um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber und Star Luka Doncic verlor am Dienstag (Ortszeit) bei den von Verletzungen geschwächten New Orleans Pelicans 111:113 und steht nach drei Partien bereits bei zwei Niederlagen. Doncic verbuchte zwar 37 Punkte, elf Rebounds und sieben Vorlagen, hatte aber auch einige unglückliche Szenen. Darunter war der verpasste Wurf zum möglichen Sieg bei auslaufender Uhr. Kleber kam auf sieben Punkte.

Bester Werfer der Pelicans war Trey Murphy III mit 22 Punkten. Acht der neun eingesetzten Pelicans-Profis hatten eine zweistellige Ausbeute. Zion Williamson fehlte wie Brandon Ingram verletzt.

Im Duell zwischen Titelverteidiger Golden State Warriors und den Phoenix Suns kassierte Warriors-Star Klay Thompson nach einem Wortgefecht mit Devin Booker den ersten Rauswurf seiner NBA-Karriere und durfte die Partie nicht beenden. Die Warriors verloren 105:134, Booker war mit 34 Punkten bester Werfer.

Eishockey: Kessel stellt NHL-Rekord auf

Die Detroit Red Wings um Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider haben zum ersten Mal in der NHL-Saison in der regulären Spielzeit verloren. Gegen die New Jersey Devils gab es am Dienstagabend (Ortszeit) ein deutliches 2:6. Die beiden Niederlagen zuvor hatte das Team erst in der Verlängerung kassiert, dazu kommen bislang drei Siege in der National Hockey League.

Phil Kessel schnappte sich unterdessen den Rekord für die meisten NHL-Spiele in Serie. Der Angreifer der Vegas Golden Knights absolvierte gegen die San José Sharks sein 990. Hauptrunden-Spiel ohne Pause in der besten Eishockey-Liga der Welt und hat damit Keith Yandle überholt. Kessels Serie hat ihren Anfang im März 2009, seither hat er unter anderem zwei Mal den Stanley Cup gewonnen. Zur Feier des Tages erzielte er zudem das 400. Tor seiner NHL-Karriere.

JJ Peterka kassierte mit den Buffalo Sabres beim 1:5 gegen die Seattle Kraken die zweite Niederlage der Saison. Nationaltorwart Philipp Grubauer fehlte den Kraken weiterhin wegen einer Verletzung.

(RP/SID/dpa)