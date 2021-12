US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

John-Jason Peterka. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Das NHL-Debüt von JJ Peterka und neue NHL-Corona-Regeln.

Eishockey: Draisaitl verliert – NHL-Debüt für Peterka

Die Edmonton Oilers haben trotz eines Treffers von Leon Draisaitl ihr erstes Spiel nach elftägiger Coronapause verloren. Die Kanadier unterlagen bei den St. Louis Blues 2:4, der deutsche Eishockey-Nationalspieler hatte das Tor zum 1:2 erzielt. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Connor McDavid führt der 26-Jährige das Punkte-Ranking der NHL an - Draisaitl hat 24 Tore und 26 Vorlagen gesammelt.

Er ist damit der erste Spieler der Oilers mit 24 Toren in den ersten 30 Spielen seit dem legendären Wayne Gretzky (25 in 1987/88). Die Niederlage konnte aber auch Draisaitl nicht verhindern. "Wir haben einige Fehler gemacht und sind so früh in Rückstand geraten", sagte Edmontons Coach Dave Tippett: "Wir haben uns ein bisschen aufgerieben, nach elf Tagen ohne Spiel war das nicht ideal."

Sein NHL-Debüt gab John-Jason Peterka für die Buffalo Sabres. Der 19 Jahre alte Nationalstürmer profitierte von den Corona-Ausfällen und rutschte aus dem Farmteam in den Kader. Beim 3:4 gegen die New Jersey Devils stand Peterka 16 Minuten auf dem Eis. Nationaltorhüter Philipp Grubauer kassierte mit Seattle Kraken beim 2:3 gegen die Philadelphia Flyers den entscheidenden Treffer zur Niederlage nach zwei Minuten in der Verlängerung.

Eishockey: NHL verändert Corona-Regeln

Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL hat wie schon zuvor die Football-Liga NFL und die Basketball-Liga NBA die Quarantäne-Zeit für positiv auf Corona getestete Spieler, die symptomfrei sind, reduziert. Betroffene Profis müssen sich nur noch fünf statt bislang zehn Tage in Quarantäne begeben. Das teilte die NHL mit. Sie folgt den neuen Richtlinien der US-Gesundheitsbehörde CDC. Nach Verlassen der Quarantäne werden die Spieler aber noch eine Maskenpflicht von fünf Tagen berücksichtigen müssen.

Die Lage in der NHL gestaltet sich jedoch komplizierter als in der NFL und NBA: Denn in der Eishockey-Liga sind sieben Mannschaften in Kanada aktiv, dort gelten weiterhin strengere Quarantäne-Zeiten.

Auch die NHL war zuletzt von vielen Corona-Fällen betroffen. Die Liga hatte daher viele Partien abgesagt und den Spielbetrieb über die Weihnachtsfeiertage komplett ruhen lassen. Am Dienstag (Ortszeit) kehrten die ersten Teams wieder auf das Eis zurück.

American Football: Nzeocha zurück im 49ers-Trainings-Team

Die San Francisco 49ers holen den deutschen Football-Profi Mark Nzeocha in ihr Trainingsteam zurück. Das teilte der NFL-Club aus Kalifornien am Mittwoch (Ortszeit) mit. Neben Linebacker Nzeocha erhielten auch Quarterback Tyler Bray und Colby Wadman neue Verträge bei den 49ers.

Nzeocha kam in vier Spielzeiten (2017 bis 2020) der National Football League zu 47 Einsätzen für San Francisco. Im vorigen Jahr bestritt der 31 Jahre alte gebürtige Bayer nur noch fünf Partien mit den 49ers. Seit März dieses Jahres ist er als Free Agent auf dem Markt. 2015 war Nzeocha von den Dallas Cowboys gedraftet worden.

Erst am Vortag hatte die NFL vor den letzten beiden Spieltagen der regulären Saison die Quarantäne-Zeit für positiv auf Corona getestete Spieler, die symptomfrei sind, auf fünf Tage halbiert. Die Änderung dürfte gravierende Auswirkungen auf den Kampf um die Playoff-Plätze haben. Am vorigen Montag befanden sich 106 NFL-Profis im sogenannten Corona-Protokoll.

Basketball: Morant stiehlt James die Show – Lakers verlieren

LeBron James spielte groß auf, doch seine Los Angeles Lakers stolpern weiter durch die NBA: 37 Punkte, 13 Rebounds und 7 Assists des Basketball-Superstars waren bei den Memphis Grizzlies zu wenig. Die Lakers unterlagen 99:104 und kassierten damit bereits die 19. Saisonniederlage, bei nur 17 Siegen.

Dazu war James nicht einmal der erfolgreichste Werfer auf dem Court. Der 15 Jahre jüngere Ja Morant (22) stahl ihm mit 41 Punkten und 10 Rebounds die Show und führte sein Team nach langem Rückstand zum Sieg.

Die Dallas Mavericks und die Boston Celtics verloren ihre Partien ohne ihre deutschen Nationalspieler Maximilian Kleber und Dennis Schröder, die zu den zahlreichen Corona-Ausfällen der Liga zählen. Die Mavs, die kurz vor dem Spiel den früheren Allstar Isaiah Thomas (32) für zehn Tage nachverpflichtet hatten, unterlagen bei den Sacramento Kings 94:95.

Rekordchampion Boston verlor gegen die Los Angeles Clippers, bei denen der deutsche Shootingstar Isaiah Hartenstein wegen einer Knöchelverletzung fehlt, 82:91. Den Phoenix Suns gelang beim 115:97 gegen Oklahoma City Thunder ihr 27. Saisonsieg, sie bleiben dadurch gemeinsam mit den Golden State Warriors an der Spitze der Western Conference.

Basketball: Kreuzbandriss bei Spaniens Weltmeister Rubio

Der spanische Basketball-Weltmeister Ricky Rubio von den Cleveland Cavaliers fällt mit einem Kreuzbandriss monatelang aus. Der 31-Jährige erlitt die Verletzung im linken Knie am Dienstag beim 104:108 gegen die New Orleans Pelicans. Bereits in seiner Rookie-Saison 2011/12 hatte sich Rubio bei den Minnesota Timberwolves einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

Mit Rubio waren die Cavs erstmals seit 2018 auf Play-off-Kurs. Mit 20 Siegen bei 14 Niederlagen hat das Team aus Ohio die Erwartungen bislang übertroffen. Rubio, wertvollster Spieler (MVP) der WM 2019 in China, war vor der Saison aus Minnesota nach Cleveland gewechselt. Sein Vertrag läuft nach der Spielzeit aus.

