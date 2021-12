US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Die Colts haben die New England Patriots geschlagen. . Foto: AP/AJ Mast

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Siege für Draisaitl und Co. in der NHL und eine Patriots-Pleite in der NFL.

Football: Siegesserie der Patriots gerissen

Die Siegesserie des deutschen Football-Spielers Jakob Johnson mit den New England Patriots ist gerissen. Nach zuletzt sieben Siegen in Serie unterlagen die Patriots den Indianapolis Colts mit 17:27. New England brauchte lange, um überhaupt ins Spiel zu finden. Alle 17 Punkte erzielte das Team von Coach Bill Belichick im letzten Quarter.

Pats-Quarterback Mac Jones brachte nur 26 seiner 45 Pässe an seine Receiver und kam auf insgesamt 299 Yards Raumgewinn. Neben zwei Touchdown-Pässen warf er auch zwei Interceptions. Überragender Akteur der Colts war Running Back Jonathan Taylor mit 170 erlaufenen Yards und einem Touchdown.

Basketball: Double-Double für Wagner

Rookie Franz Wagner ist in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum ersten Mal ein Double-Double gelungen. Der 20-Jährige kam beim 100:93 der Orlando Magic gegen die Brooklyn Nets auf 14 Punkte und elf Rebounds. Dabei traf Wagner nur vier seiner 14 Würfe.

"Von Tag eins an war die erste Sache, über die wir bei ihm gesprochen haben, sein Basketball-IQ. Der Fakt, dass er weiß, wenn er die richtigen Play machen und die richtigen Entscheidungen treffen muss", lobte Head Coach Jamahl Mosley.

Bei den Nets fehlten insgesamt zehn Spieler, die im COVID-Protokoll gelandet sind. Darunter auch Impfskeptiker Kyrie Irving, der erst kürzlich zurück in den Kader beordert worden war. Der ohnehin angeschlagene Topscorer Durant (Knöchelverletzung) steht unter anderem ebenfalls auf der COVID-Liste.

Erneut nicht zum Einsatz kam Nationalspieler Dennis Schröder bei den Boston Celtics. Der Rekordmeister gewann gegen die New York Knicks mit 114:107, Schröder fehlte erkrankt. Corona soll aber nicht der Grund für sein Fehlen gewesen sein.

Isaiah Hartenstein musste sich mit den Los Angeles Clippers den Oklahoma City Thunder knapp mit 103:104 geschlagen geben. Hartenstein kam gegen das Schlusslicht im Westen auf acht Punkte.

Basketball: Lakers vier Wochen ohne Davis – Durant auf Covid-Liste

Basketball-Profi Anthony Davis wird den Los Angeles Lakers in der NBA mindestens vier Wochen lang nicht zur Verfügung stehen. Der Club bestätigte am Samstag (Ortszeit), dass sich der 28-Jährige bei der 92:110-Niederlage bei den Minnesota Timberwolves eine Verstauchung im linken Knie zuzog.

Die Brooklyn Nets müssen derweil nun auch den Ausfall ihres Stars Kevin Durant verkraften. Wie die Liga am Samstag mitteilte, steht Durant ebenso wie Kyrie Irving auf der Corona-Liste. Damit fehlen dem Team aus New York bereits insgesamt zehn Profis, mehr als derzeit jedem anderen. Durant sollte im Spiel gegen die Orlando Magic am Samstag wegen Knöchelbeschwerden pausieren, steht nun aber wie unter anderen auch James Harden eh nicht zur Verfügung.

Eishockey: Siege für deutsche NHL-Stars

Mit drei Vorlagen hat Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl den Edmonton Oilers zum 18. Saisonsieg in der nordamerikanischen NHL verholfen. Beim 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) bei den Seattle Kraken erhöhte Draisaitl am Samstag (Ortszeit) seine Ausbeute in der Scorerliste auf 49 Punkte. Die Oilers sind Vierter in der Pacific Division. Bei den Kraken stand Torhüter Philipp Grubauer nicht zwischen den Pfosten.

Vorletzter in der Atlantic Division sind Tim Stützle und die Ottawa Senators. Beim 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:1) bei den Philadelphia Flyers sorgte Travis Sanheim in der Verlängerung für die Entscheidung. Stützle traf zum zwischenzeitlichen 1:2 und erzielte damit sein fünftes Saisontor.

Außerdem steuerte Moritz Seider beim 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) der Detroit Red Wings gegen die New Jersey Devils eine Vorlage bei. Es war der 18. Assist des Verteidigers in dieser Saison. Überragender Mann auf dem Eis war Dylan Larkin, der seinen ersten Dreierpack in der NHL erzielte. In der Tabelle sind die Red Wings Achter in der Eastern Conference.

