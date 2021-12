US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Franz Wagner (l) und Mo Bamba von den Orlando Magic können Stephen Currry nicht stoppen. Foto: dpa/Jeff Chiu

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Wagner-Brüder bei den Golden State Warriors chancenlos.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Football: Patriots feiern siebten Sieg in Serie - Johnson stark

Den New England Patriots ist ein Riesenschritt in Richtung NFL-Playoffs gelungen. Das Football-Team um den Stuttgarter Jakob Johnson gewann das Duell gegen die Buffalo Bills am Montagabend (Ortszeit) 14:10 und distanzierte den schärfsten Verfolger in der AFC East damit noch weiter. „Ich bin stolz auf unsere Spieler, die haben einen großartigen Job gemacht“, sagte Patriots-Trainer Bill Belichick. In der kommenden Woche hat seine Mannschaft spielfrei. „Die Pause ist gut, die Pause gibt dir eine Chance, deinen Körper wieder in eine bessere Verfassung zu kriegen“, sagte Johnson der Deutschen Presse-Agentur. „Es waren jetzt 13 Wochen am Stück, das spürst du schon.“

Johnson bereitete mit seinem starken Block den Weg für den Patriots-Touchdown von Runningback Damien Harris vor und machte auch ansonsten viel richtig in der Partie, in der wegen des starken Windes in Buffalo vor allem die Laufspielzüge von Bedeutung waren. „Die Bedingungen waren einigermaßen herausfordernd“, sagte Belichick. Sein Quarterback Mac Jones warf in der ganzen Begegnung nur drei Pässe und kam auf lediglich 19 Yards.

Für die Patriots war der Sieg der siebte in Serie, so einen Lauf hat keine andere Mannschaft in der National Football League. „Wir sind einfach hart am Arbeiten und versuchen, uns aus dem Loch herauszuarbeiten, in dem wir am Anfang der Saison waren“, sagte Johnson. Von den ersten sechs Begegnungen hatten die Patriots noch vier verloren.

Eishockey: Stützle per Penalty erfolgreich - schwarzer Abend für Grubauer

Die deutsche Eishockey-Hoffnung Tim Stützle hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Lauf. Zwei Tage nach seinem Gala-Auftritt für die Ottawa Senators mit zwei Toren und einem Assist gegen Colorado Avalanche war der 19-Jährige auch gegen die New Jersey Devils spielentscheidend.

Stürmer Stützle verwandelte beim 3:2 n.P. den ersten Penalty der Sens. Für Ottawa war es der dritte Sieg in Serie, Stützles Team ist damit nicht mehr das schwächste der Eastern Conference.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Einen gebrauchten Tag erwischte Nationaltorwart Philipp Grubauer beim 1:6 seiner Seattle Kraken gegen die Pittsburgh Penguins. Der 30-Jährige kassierte in den ersten rund fünf Minuten Spielzeit drei Gegentore und verließ darauf das Eis. Für Seattle war es nach zuletzt drei Siegen in vier Spielen ein harter Rückschlag.

Basketball: Wagner-Brüder und Orlando ohne Chance gegen Golden State

Das NBA-Spitzenteam der Golden State Warriors ist eine Nummer zu groß für die Orlando Magic um Moritz und Franz Wagner gewesen. Gegen das Team um Superstar Stephen Curry verloren die Magic am Montagabend 95:126 und lagen nur im ersten Viertel in Führung. Curry kam auf 31 Punkte und acht Assists und war damit erfolgreichster Werfer der Partie. Franz Wagner spielte von allen Magic-Basketballern am längsten und verbuchte in gut 30 Minuten 15 Punkte, vier Rebounds, sechs Vorlagen und drei geklaute Bälle. Sein Bruder Moritz hatte einen Punkt, je drei Rebounds und Vorlagen und einen Steal.

Die Warriors stehen nun wie die Phoenix Suns, die 108:104 gegen die San Antonio Spurs gewannen, bei 20 Saisonsiegen. Für Orlando war es dagegen die 20. Niederlage dieser Spielzeit. Giannis Antetokounmpo kam an seinem 27. Geburtstag auf 27 Punkte beim 112:104-Sieg der Milwaukee Bucks gegen die Cleveland Cavaliers. Der Titelverteidiger aus Milwaukee steht damit nun bei 16 Siegen und neun Niederlagen.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)