US-Sport kompakt : Panthers gewinnen gegen Falcons und liefern Vorlage für Bradys Bucs

Panthers gewinnen gegen Falcons und liefern Vorlage für Bradys Bucs

Chuba Hubbard von den Carolina Panthers wird von der Defensive der Falcons gestoppt. Foto: AP/Rusty Jones

Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Mavericks verlieren zum zweiten Mal in zwei Tagen

Die Dallas Mavericks haben einen Tag nach der Niederlage gegen die Orlando Magic auch ihr Auswärtsspiel gegen die Washington Wizards verloren. Beim 105:113 am Donnerstagabend (Ortszeit) verbuchte Luka Doncic 22 Zähler und blieb erneut unter 30 Punkten. In den starken ersten neun Spielen der Saison hatte er diese Marke jedes Mal übertroffen, ehe ihn die Magic am Mittwoch erstmals daran gehindert hatten. Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber kam auf zwei Zähler, drei Rebounds und zwei Vorlagen. In Abwesenheit der angeschlagenen Kristaps Porzingis und Bradley Beal überzeugte Kyle Kuzma bei den Wizards mit 36 Punkten.

Eishockey: Niederlagen für deutsche NHL-Profis

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL die nächste Niederlage einstecken müssen. Die Kanadier kamen beim 2:7 bei den Carolina Hurricanes ordentlich unter die Räder, für die Oilers war es die vierte Pleite in den vergangenen fünf Spielen. Für Draisaitl endete zudem eine kleine Serie. Nach fünf Partien, in denen der Torjäger getroffen hatte, bereitete er diesmal zwar einen Treffer vor, traf aber nicht selbst.

Auch Moritz Seider ging diesmal leer aus. Mit seinen Detroit Red Wings kassierte der 21-Jährige, der in der vergangenen Saison als erster Deutscher mit der Calder Trophy für den besten NHL-Rookie ausgezeichnet worden war, eine 2:8-Klatsche bei den New York Rangers. Für die Red Wings war es die zweite Niederlage nacheinander.

Ebenfalls sieglos blieb Tim Stützle mit den Ottawa Senators. Der 20 Jahre alte Center konnte die siebte Pleite in Serie für die Senators nicht verhindern, beim 3:4 nach Verlängerung bei den New Jersey Devils blieb Stützle bei vier Torschüssen ohne Treffer.

Auch die weiteren deutschen Profis gingen als Verlierer vom Eis: Nico Sturm verlor mit den San Jose Sharks 3:5 bei den St. Louis Blues. John-Jason Peterka legte für die Buffalo Sabres zwar einen Treffer auf, verlor aber 4:7 gegen die Vegas Golden Knights.

Football: Panthers gewinnen gegen Falcons und liefern Vorlage für Bucs

Die Carolina Panthers haben den Atlanta Falcons im Kampf um die NFL-Playoffs einen Dämpfer verpasst. Durch das 15:25 am Donnerstagabend verloren die Falcons die Tabellenführung in der schwachen NFC South, die Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers beim Football-Spiel in München am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die Seattle Seahawks nun übernehmen und festigen kann.

Mit vier Siegen und sechs Niederlagen sind die Falcons nun zweiter in der Divison, in der mindestens bis Sonntag jedes Team eine negative Bilanz aufweist. Nur die Sieger haben einen Playoff-Platz sicher, die drei weiteren Teams stehen in Konkurrenz zu den Mannschaften aus anderen Divisionen.

Die Panthers, die ebenfalls in der NFC South spielen, kommen nun auf drei Saisonsiege bei sieben Niederlagen und haben nach etwas mehr als der Hälfte der Hauptrunde nur noch theoretische Chancen auf einen Playoff-Platz.

