US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

NFL-Profi Odell Beckham Jr. Foto: AP/Kirk Irwin

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Ein prominenter Wechsel.

Basketball: Clippers und Hartenstein gewinnen sechstes NBA-Spiel in Serie

Die Los Angeles Clippers mit dem deutschen Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA ihren sechsten Sieg in Serie eingefahren. Gegen die Miami Heat gewannen die Clippers am Donnerstagabend (Ortszeit) nach einer spannenden Schlussphase mit 112:109. Hartenstein steuerte in knapp 18 Minuten Spielzeit sechs Punkte, sieben Rebounds und einen Block zum Sieg bei.

Die Philadelphia 76ers unterlagen ohne ihre beiden All-Stars Joel Embiid und Ben Simmons den Toronto Raptors mit 109:115. Der deutsche Nationalspieler Isaac Bonga kam für die Raptors erneut nicht zum Einsatz. Die Utah Jazz kassierten mit dem 100:111 gegen die Indiana Pacers ihre erste Heimniederlage der Saison.

American Football: NFL-Star Beckham geht zu den Rams

Sechs Tage nach seinem Rausschmiss bei den Cleveland Browns hat Football-Superstar Odell Beckham Jr. einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 29 Jahre alte Wide Receiver einigte sich mit den Los Angeles Rams, die sieben ihrer bisherigen neun Saisonspiele in der NFL gewonnen haben. Schon am Sonntag in San Francisco kann "OBJ" für sein neues Team zum Einsatz kommen.

Beckham hatte nach seinem Wechsel von den New York Giants zu den Browns nie zu seiner Form gefunden, nach zwei für alle Seiten unbefriedigenden Jahren stellte Cleveland den Erstrundenpick der Giants aus dem Draft 2014 frei. Beckham steht bis zum Saisonende in Los Angeles unter Vertrag.

Eishockey: Nächste Draisaitl-Gala in der NHL

Ein famos aufspielender Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers zum nächsten Sieg in der nordamerikanischen Profi-Eishockeyliga NHL geführt. Mit zwei Treffern und einer Vorlage war Deutschlands Sportler des Jahres der entscheidende Spieler beim 5:3-Erfolg bei den Boston Bruins. Für Edmonton war es der zehnte Sieg im zehnten Spiel, Draisaitl gelangen seine Saisontore Nummer 11 und 12 sowie der 14. Assist.

Einen gebrauchten Tag erwischten dagegen Philipp Grubauer und seine Seattle Kraken. Mit dem Expansion Team verlor der deutsche Nationaltorhüter gegen die Anaheim Ducks mit 4:7 und belegt nach 14 Spielen mit nur vier Siegen weiterhin den letzten Platz der Pacific Division, die von den Oilers angeführt wird.

Auch die beiden Youngster Tim Stützle und Moritz Seider kassierten in der Nacht zu Freitag ihre nächsten Niederlagen. Stützle verlor mit den Ottawa Senators 0:2 gegen die Los Angeles Kings und ging bereits zum sechsten Mal nacheinander als Verlierer vom Eis, Seider unterlag zusammen mit Oldie Thomas Greiss und seinen Detroit Red Wings ebenfalls mit 0:2 gegen die Washington Capitals. Während die Senators weiterhin am Tabellenende der Atlantic Division stehen, sind die Red Wings an Position drei.

Den Sprung an die Spitze der Central Division verpasste Nico Sturm mit seinen Minnesota Wild. Sie unterlagen bei den Vegas Golden Knights mit 2:3, Sturm blieb ohne nennenswerte Offensivaktion.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)