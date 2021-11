US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in der NFL, NBA und NHL verpasst haben

Odell Beckham Jr im Trikot der Los Angeles Rams. Foto: AP/Tony Avelar

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Rams-Debüt von Beckham Jr. misslingt.

Basketball: Schröder punktet erneut zweistellig

Eine starke Schlussphase von Dennis Schröder hat den Boston Celtics zum siebten Saisonsieg in der NBA verholfen. Der Basketball-Nationalspieler kam beim 98:92 gegen die Cleveland Cavaliers auf sechs Punkte in den letzten 76 Sekunden der Partie. Insgesamt steuerte Schröder, der in Abwesenheit des verletzten Jaylen Brown erneut von Beginn an spielte, 14 Punkte bei zum dritten Sieg in den vergangenen vier Partien. Bester Werfer für den NBA-Rekordmeister war Jayson Tatum mit 23 Punkten.

Für die anderen Deutschen in der besten Basketball-Liga der Welt lief es am Montagabend (Ortszeit) nicht so gut. Daniel Theis kassierte beim 102:136 der Houston Rockets gegen die Memphis Grizzlies die zwölfte Pleite in Serie. Auch die Orlando Magic verloren erneut und stehen nach dem 111:129 gegen die Atlanta Hawks bei insgesamt elf Niederlagen in dieser Saison. Franz Wagner kam auf 19 Punkte, sein Bruder Moritz verbuchte einen erfolgreichen Dunk für zwei Zähler. Ohne den weiter mit einer Muskelverletzung fehlenden Maxi Kleber holten die Dallas Mavericks ein 111:101 gegen die Denver Nuggets.

Football: Rams verlieren deutlich bei Debüt von Beckham Jr.

Die mit Spannung erwarteten Debüts der NFL-Stars Odell Beckham Jr. und Von Miller für die Los Angeles Rams sind von einer unerwartet deutlichen Niederlage eingetrübt geworden. Der Titelkandidat verlor am Montagabend 10:31 bei den San Francisco 49ers. Wegen der Rivalität und direkten Konkurrenz der beiden Teams aus der NFC West war die zweite Saisonniederlage in Serie für die favorisierten Rams besonders bitter.

Die Abwehr um die Stars Miller, Aaron Donald und Jalen Ramsey wurde von den 49ers clever ausmanövriert - auf der anderen Seite leisteten sich die Rams zwei Interceptions. Die erste war das Resultat fehlender Abstimmung von Neuzugang OBJ und Quarterback Matthew Stafford. Insgesamt hatte Beckham Jr nur zwei gefangene Pässe über insgesamt 18 Yards.

Für die 49ers, 2020 noch im Super Bowl, war es der vierte Saisonsieg und der erste Heimsieg seit mehr als einem Jahr. Das Team hat damit weiterhin Chancen auf die Qualifikation für die Playoffs.

Eishockey: Corona-Fälle bei Stützles Senators - Spiele abgesagt

Wegen eines Coronaausbruchs bei den Ottawa Senators sind die NHL-Spiele des Teams von Nationalspieler Tim Stützle bis mindestens kommenden Samstag abgesagt worden. Die National Hockey League begründete die am Montag verkündete Entscheidung damit, dass derzeit zehn Spieler der kanadischen Eishockey-Mannschaft auf der Corona-Liste der NHL stehen und dies ein Beweis für eine anhaltende Verbreitung in den vergangenen Tagen sei. Das Trainingsgelände des Teams sei mit sofortiger Wirkung für alle Profis geschlossen worden. Nach Angaben eines Senators-Sprechers zählt Stützle nicht zu den betroffenen Spielern. Zu den zehn Profis kommt noch ein Trainer.

Es ist das erste Mal seit den Saisonstarts in der NFL, NHL und NBA, dass eine der großen US-Ligen von Spielausfällen durch die Corona-Pandemie betroffen ist. In der vergangenen Saison musste die Liga 51 Partien absagen oder verschieben. Theoretisch könnten zu viele Verschiebungen durch Corona dazu führen, dass die NHL die Saison nicht für die Olympischen Spiele in Peking unterbricht und die Zeit für Nachholtermine nutzt. Diese Entscheidung muss nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP bis zum 10. Januar 2022 getroffen werden.

Eishockey: Seider und Greiss geben Sieg aus der Hand

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und Routinier Thomas Greiss haben in der Profiliga NHL mit den Detroit Red Wings einen Auswärtssieg aus der Hand gegeben. Bei den Columbus Blue Jackets musste sich Detroit durch späte Gegentore mit 3:5 geschlagen geben.

1:19 Minuten vor dem Ende brachte Zach Werenski die Blue Jackets in Führung, Alexandre Texier erhöhte 2,5 Sekunden vor Schluss mit einem Treffer ins leere Tor. Zuvor hatte Goalie Greiss 33 Schüsse pariert. Mit 18 Punkten liegen die Red Wings auf dem vierten Rang der Atlantic Division.

