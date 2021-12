US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NHL verpasst haben

Bostons Dennis Schröder (r) im Duell mit Dwight Howard von den Los Angeles Lakers. Foto: dpa/Marcio Jose Sanchez

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Schröders Rückkehr nach Los Angeles.

Basketball: Niederlage für Schröder bei Rückkehr nach LA

Dennis Schröder hat bei seiner Rückkehr nach Los Angeles mit den Boston Celtics gegen die Lakers mit 102:117 klar verloren. Im ersten Spiel im Staples Center seit seinem Abschied nach nur einer NBA-Saison für die Lakers kam der 28-Jährige am Dienstagabend (Ortszeit) auf zehn Punkte, fünf Vorlagen und einen Rebound - und er wurde bei vielen seiner Aktionen von den Zuschauern ausgepfiffen. Von sechs Versuchen aus dem Spiel traf er nur einen.

Das Duell der beiden NBA-Rekordmeister - beide Teams haben je 17 Meisterschaften gewonnen - war bis zur Pause ausgeglichen, ehe die Lakers im dritten Viertel auf 19 Punkte Vorsprung davon zogen. Superstar LeBron James kam auf 30 Punkte. Bei den Celtics war Jayson Taytum mit 34 Zählern der erfolgreichste Werfer. Die ersten 14 Punkte für Boston erzielte er alle selbst.

Zuvor hatten die Dallas Mavericks ihr Heimspiel gegen die Brooklyn Nets 99:102 verloren und haben nach der dritten Niederlage in Serie nun wieder eine negative Bilanz. Luka Doncic war mit 28 Punkten bester Werfer der Partie, bei den Nets kam Kevin Durant auf 24 Punkte. Nationalspieler Maxi Kleber blieb in 13:36 Minuten ohne Punkt. Die Mavericks rutschten in der Western Conference hinter die Lakers und stehen nicht mehr auf einem direkten Playoff-Platz.

Eishockey: Dritte Niederlage in Folge für Edmonton - Draisaitl ohne Scorerpunkt

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl schlittert mit den Edmonton Oilers in eine Ergebniskrise. Die Oilers kassierten durch das 1:4 gegen Minnesota Wild die dritte NHL-Niederlage in Folge. Draisaitl blieb wie schon zuvor beim 1:5 gegen die Los Angeles Kings ohne Scorerpunkt. Draisaitl und Co. scheiterten immer wieder an Minnesotas Goalie Cam Talbot, der mit 38 Paraden überragte. Auch Niko Sturm durfte sich im Wild-Jersey über den siebten Sieg in Folge freuen.

"Wir haben ein paar Fehler gemacht, die teuer waren", sagte Edmontons Trainer Dave Tippett: "Ich glaube, sie haben aus jeder Großchance ein Tor gemacht, während wir aus unseren Möglichkeiten kein Kapital schlagen konnten."

Auch für die anderen deutschen Profis war an diesem Abend in der nordamerikanischen Profiliga NHL nichts zu holen. Verteidiger Moritz Seider verlor mit den Detroit Red Wings 2:5 gegen die Nashville Predators, durfte sich aber immerhin über einen Assists freuen. Thomas Greiss stand nicht im Tor.

Stürmer Tim Stützle von den Ottawa Senators bereitete ebenfalls einen Treffer vor, verließ beim 3:5 bei den New York Islanders aber auch als Verlierer das Eis.

