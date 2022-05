US-Sport kompakt : Sturm und Colorado trennt noch ein Sieg vom Viertelfinale

Nico Sturm (li.) im Spiel gegen die Nashville Predators. Foto: AP/Mark Zaleski

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Sturm feiert mit Colorado nächsten Kantersieg

Die Colorado Avalanche haben auch die dritte Begegnung in der ersten Runde der NHL-Play-offs gewonnen. Das Team um den deutschen Eishockey-Profi Nico Sturm siegte mit 7:3 (2:1, 3:2, 2:0) gegen die Nashville Predators. Damit haben die Avalanche die Chance, am Montag bereits in die nächste Runde einzuziehen.

Bester Mann bei Colorado war Gabriel Landskog mit je zwei Toren und Assists. Sturm konnte in seinen knapp zwölf Minuten auf dem Eis hingegen keinen Scorerpunkt sammeln.

Basketball: NBA bestraft Philadelphia 76ers und Center Embiid

Die NBA hat die Philadelphia 76ers und Basketball- Superstar Joel Embiid mit einer Geldstrafe von 50 000 Dollar belegt. Grund dafür sei ein Verstoß gegen die Regel zur Berichterstattung bei Verletzungen gewesen. Dies sei im Fall von Embiid nicht „in einer exakten und fristgerechten Art und Weise“ vor Spiel 3 der Playoff-Serie erfolgt, hieß es in einer NBA-Mitteilung vom Sonntag. Embiid stand am Freitag in der Partie gegen die Miami Heat nach seiner Gehirnerschütterung und Gesichtsfraktur überraschend wieder in der Startaufstellung der 76ers. Laut Profi-Liga NBA hatte der Club verpasst, den aktuellen Status des Centers bekannt zu geben

Basketball: Bucks siegen gegen Celtics – Umstrittene Foul-Entscheidung

Die Milwaukee Bucks haben in den NBA-Play-offs einen knappen Sieg erkämpft. In heimischer Halle gewannen die Bucks am Samstag (Ortszeit) 103:101 (46:50) gegen die Boston Celtics und führen in der Serie mit 2:1.

Angeführt vom überragenden Giannis Antetokounmpo, der 42 Punkte beisteuerte, führten sie im Schlussviertel bereits mit 17 Zählern. Die Gäste kämpften sich aber zurück und hatten kurz vor Schluss sogar die Möglichkeit, die Verlängerung zu erreichen.

Marcus Smart wurde dabei von Jru Holiday gefoult und wähnte sich dabei in der Wurfbewegung. Damit hätte er drei Freiwürfe bekommen. Die Schiedsrichter entschieden jedoch auf ein normales Foul, sodass er nur zwei Freiwürfe bekam und nicht ausgleichen konnte. „Er hat den Ball gefangen und dreht sich zum Wurf. Beide Füße stehen. Das ist eine Fehlentscheidung“, sagte Bostons Trainer Ime Udoka.

Die Golden State Warriors siegten daheim mit 142:112 (64:57) gegen die Memphis Grizzlies und führen ebenfalls mit 2:1 in der Serie.

Baseball: Kepler feiert mit seinen Twins einen knappen Sieg

Die Minnesota Twins um den deutschen MLB-Profi Max Kepler halten den Anschluss zur Tabellenspitze. Gegen die Oakland Athletics gewannen sie denkbar knapp mit 1:0. Den einzigen Punkt das Tages erzielte Jorge Polanco mit einem Homerun im sechsten Inning.

Kepler hatte hingegen einen Tag zum Vergessen. Ihm gelang lediglich ein Walk, da der Ball viermal die sogenannte Strike Zone verpasste, und die restlichen drei Versuche endeten allesamt in einem schnellen Aus. Durch den Erfolg bleiben die Twins auf Platz vier in der American League.

