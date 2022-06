US-Sport kompakt : Sturm kämpft als achter Deutscher um den Stanley Cup

Colorados Nico Sturm (l, 78) und Darnell Nurse (25) von Edmonton kämpfen um den Puck. Foto: dpa/Jason Franson

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Nico Sturm und die Chance auf den Stanley Cup

Der gebürtige Augsburger Nico Sturm hat als achter deutscher Eishockeyspieler die Chance, den Stanley Cup zu gewinnen. Der 27 Jahre alte Angreifer erreichte mit der Colorado Avalanche die Finalserie, in der die Mannschaft aus Denver auf die New York Rangers oder Titelverteidiger Tampa Bay Lightning trifft.

Gewonnen hat die Trophäe bislang Uwe Krupp, der die Colorado Avalanche 1996 sogar zum Titelgewinn schoss. Ihm folgten 2011 Dennis Seidenberg mit den Boston Bruins, Tom Kühnhackl 2016 und 2017 jeweils mit den Pittsburgh Penguins und Philipp Grubauer 2018 mit den Washington Capitals.

Die Chance auf den Sieg besaßen außerdem Olaf Kölzig, Christoph Schubert und Christian Ehrhoff. Kölzig unterlag mit den Washington Capitals 1998 in der Finalserie den Detroit Red Wings, Schubert 2007 mit den Ottawa Senators den Anaheim Ducks. Ehrhoff verlor 2011 mit den Vancouver Canucks das deutsche Duell gegen Seidenberg.

Der Beginn der Finalserie hängt vom Ausgang des Halbfinales zwischen den Rangers und den Lightning ab.

Eishockey: Lightning gleichen aus in NHL-Play-offs – Zweiter Sieg gegen NY Rangers

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat in den Eastern Conference Finals der NHL gegen die New York Rangers zum 2:2 ausgeglichen. Im vierten Spiel der Serie nach dem Modus Best of Seven holte das Eishockey-Team vor heimischem Publikum in Florida am Dienstagabend (Ortszeit) ein 4:1. Beide Mannschaften haben damit ihre beiden bisherigen Heimspiele gewonnen. Zum Einzug in die Stanley-Cup-Finals braucht eine Mannschaft vier Siege.

Der Titelträger der beiden vergangenen Jahre ging schon in der dritten Minute durch Pat Maroon in Führung und gab den Vorsprung dann nicht mehr her. Das fünfte Duell in der Serie findet am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York statt, danach geht es für Spiel sechs am Samstagabend (Ortszeit) wieder nach Tampa .

Die Rangers spielten zuletzt 2014 um den Stanley Cup. 20 Jahre zuvor holten sie den Titel zum bislang letzten Mal. In der Final-Serie geht es für den Sieger der Eastern Conference gegen die Colorado Avalanche um den Augsburger Nico Sturm, die sich im Finale der Western Conference mit vier Siegen in vier Spielen gegen die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl durchgesetzt hatten.

Eishockey: Boston Bruins verpflichten Wissmann

Mit seinen starken Leistungen bei der Eishockey-WM in Finnland hat sich Nationalspieler Kai Wissmann einen Vertrag beim NHL-Klub Boston Bruins verdient. Der Verteidiger vom deutschen Meister Eisbären Berlin erhält beim sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger einen sogenannten entry level contract über ein Jahr. Das gaben die Bruins am Dienstag bekannt.

Der 25-Jährige aus Villingen-Schwenningen, der bei der WM zwei Tore und fünf Assists verbucht hatte, erhält 825.000 Dollar. Für die Eisbären, mit denen er in diesem Jahr den Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erfolgreich verteidigte, kam Wissman in 55 Hauptrundeneinsätzen auf 20 Scorerpunkte (4 Tore, 16 Vorlagen). In den Play-offs kamen sieben (1 Tor, 6 Assists) hinzu.

Football: NFL-Team Broncos hat Käufer gefunden – Liga muss noch zustimmen

Das NFL-Team Denver Broncos steht kurz vor einem Verkauf an seine neuen Eigentümer. Das gab das Football-Franchise in einem Tweet am Dienstagabend (Ortszeit) bekannt. Vorausgesetzt, dass die Liga ihre Zustimmung gibt, gehören die Broncos womöglich schon im Juli einer Investoren-Gruppe um den Milliardär Rob Walton, dem Sohn des Walmart-Gründers Sam Walton. US-Medien erwarten, dass der Verkaufspreis der Broncos noch höher ist als der des zuletzt für umgerechnet etwa fünf Milliarden Euro an eine US-Investorengruppe verkauften Fußballclubs FC Chelsea.

Der langjährige Broncos-Besitzer Pat Bowlen war 2019 gestorben. Seine Kinder konnten sich nicht auf eine Nachfolge einigen und entschieden sich im vergangenen Jahr zum Verkauf. Die anderen Besitzer der NFL-Teams müssen den Deal mit der Gruppe um Rob Walton genehmigen.

Basketball: Derek Fisher verlässt L.A. Sparks

Der fünfmalige NBA-Champion Derek Fisher ist nicht länger Trainer und General Manager der Los Angeles Sparks aus der Frauen-Basketball-Profiliga WNBA. Der Klub und der 47-Jährige einigten sich nach zwölf Saisonspielen auf eine Trennung.

Fisher, der an der Seite der Basketball-Legende Kobe Bryant alle seine NBA-Titel mit den Los Angeles Lakers geholt hat, war seit Dezember 2018 Headcoach. Manager wurde der frühere Point Guard erst zwei Jahre später. Die Sparks sind mit sieben Niederlagen Tabellenachter unter zwölf Teams.

