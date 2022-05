US-Sport kompakt : Nico Sturm gewinnt mit Colorado auch Spiel zwei gegen Senators

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Nico Sturm gewinnt mit Colorado auch Spiel zwei gegen Senators

Die Colorado Avalanche mit dem Augsburger Eishockey-Profi Nico Sturm haben auch ihr zweites Spiel der NHL-Playoffs gegen die Nashville Senators für sich entschieden. Am Donnerstag (Ortszeit) setzte sich der Titelaspirant mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0) nach Verlängerung durch und ist damit nur noch zwei weitere Siege von der zweiten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Liga entfernt.

Cale Makar gelang nach elfeinhalb Minuten in der Verlängerung das entscheidende 2:1, auch Nico Sturm war am Siegtreffer Colorados beteiligt. Die Avalanche waren im ersten Drittel nach fünfeinhalb Minuten durch Nathan MacKinnon in Führung gegangen, die Predators glichen zehn Minuten später aus. Sturm stand knapp zehn Minuten auf dem Eis und gab dabei selbst einen Schuss auf das gegnerische Tor ab.

Die Avalanche hatte das Auftaktspiel mit 7:2 dominiert. Die Serie geht nun in Nashville weiter, wo die nächsten beiden Partien der Serie im Modus best-of-seven stattfinden.

Die Florida Panthers glichen durch einen 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)-Heimerfolg gegen die Washington Capitals ihre Serie zum 1:1 nach Siegen aus. Das gelang ebenfalls den New York Rangers, die zuhause die Pittsburgh Penguins mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) bezwangen. Auch die Dallas Stars fuhren durch einen 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)-Auswärtserfolg gegen die Calgary Flames ihren ersten Sieg der Playoffs ein.

Basketball: Brooks nach hartem Foul für ein Play-off-Spiel gesperrt

Basketballer Dillon Brooks von den Memphis Grizzlies ist nach einem überharten Foul in der nordamerikanischen Profiliga NBA für ein Spiel gesperrt worden. Dies teilte die Liga am Donnerstag mit. Brooks hatte beim 106:101-Erfolg seiner Grizzlies gegen die Golden State Warriors Gegenspieler Gary Payton II in der Luft so hart erwischt, dass dieser auf den Boden aufschlug und sich einen Bruch im linken Ellbogen zuzog. Payton II wird den Warriors wohl einen Monat fehlen. In der Serie im Modus best-of-seven steht es 1:1, die beiden nächsten Spiele finden in San Francisco bei den Warriors statt. Das dritte Duell der beiden Teams wird ohne Brooks ausgetragen.

Basketball: Simmons am Rücken operiert - Längere Pause

Basketball-Star Ben Simmons von den Brooklyn Nets ist am Rücken operiert worden und wird mehrere Monate ausfallen. Dies teilte der 25 Jahre alte Aufbauspieler am Donnerstag via Twitter mit. Die Operation ist nach Simmons' Angaben gut verlaufen. Der Australier wird mehrere Monate für eine Rückkehr brauchen, soll zur nächsten Saison im Herbst aber wieder auflaufen können. In den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NBA hatte Simmons zuletzt nicht spielen können. Seine Nets verloren trotz der beiden Starspieler Kevin Durant und Kyrie Irving mit 0:4 gegen die Boston Celtics.

