US-Sport kompakt : Nur noch zwei NFL-Teams ungeschlagen

Dallas Cowboys Running Back Ezekiel Elliott (21) feiert mit Dallas Cowboys Quarterback Cooper Rush (10) nach einem Touchdown. Foto: dpa/Adam Hunger

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

NFL: Cowboys gewinnen gegen Giants

Die New York Giants haben ihr Heimspiel gegen die Dallas Cowboys 16:23 verloren und ihre erste Niederlage in der NFL kassiert. Nach drei Spieltagen gibt es deswegen nur noch zwei ungeschlagene Mannschaften in der National Football League - die Miami Dolphins und die Philadelphia Eagles. Nach ESPN-Angaben gab es zuletzt vor 50 Jahren weniger unbesiegte Teams so früh in der Saison.

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

Cowboys-Quarterback Cooper Rush führte sein Team mit einem Touchdown-Pass und insgesamt 215 Yards zum Sieg und bleibt bislang ein sehr guter Ersatz für den verletzten Dak Prescott. Den zweiten Touchdown erlief Ezekiel Elliott.

NFL: Hurrikan vertreibt Buccaneers: Vorbereitung in Miami statt Tampa

Die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Superstar Tom Brady bereiten sich wegen eines drohenden Hurrikans in Florida auf dem Gelände der Miami Dolphins auf das nächste Heimspiel in der NFL vor. Wie der Super-Bowl-Champion der Saison 2020 am Montag mitteilte, werde die Mannschaft am Dienstag nach Miami Gardens abreisen und sich dort von Mittwoch an auf das Heimspiel gegen die Kansas City Chiefs vorbereiten. Die Partie soll unverändert am Sonntag im Raymond James Stadium in Tampa ausgetragen werden, allerdings habe die NFL die Situation rund um Hurrikan „Ian“ im Blick.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

NFL: Früherer NFL-Profi Edebali beendet seine Karriere

Der deutsche Footballer Kasim Edebali hat seine Karriere beendet. Das verkündete der langjährige NFL-Profi am Montag in den Sozialen Medien. Der 33 Jahre alte Linebacker hatte unter anderem für die New Orleans Saints, Denver Broncos und Cincinnati Bengals insgesamt 62-mal in der US-Profiliga gespielt.

Edebali hatte am Sonntag mit den Hamburg Sea Devils zum zweiten Mal nacheinander das Finale der European League of Football (ELF) verloren. Die Hanseaten unterlagen in Klagenfurt/Österreich den Vienna Vikings mit 15:27.

Der gebürtige Hamburger hatte es 2014 über das Boston College in den Kader der Saints geschafft. Außerdem spielte Edebali für die Detroit Lions, Los Angeles Rams, Chicago Bears, Philadelphia Eagles und die Oakland Raiders, bevor er sich im vergangenen Jahr Hamburg in der neu gegründeten ELF anschloss.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

NBA: Moritz und Franz Wagner fit für Trainingsstart bei Orlando Magic

Die Basketball-Nationalspieler Franz und Moritz Wagner sind beide fit und bereit für die Saisonvorbereitung in der NBA. „Ich fühle mich gut. Es war frustrierend, dass ich nicht spielen konnte, weil es mir viel bedeutet. Das waren frustrierende zwei Wochen, aber der Vorteil ist, dass ich jetzt gesund und bereit bin“, sagte Moritz Wagner, der die Europameisterschaft wegen einer Knöchelverletzung unmittelbar vor dem Start ins Turnier absagen musste. Auch sein jüngerer Bruder Franz Wagner fühlt sich vor dem ersten Training der Orlando Magic „bereit“. Er hatte sich im Achtelfinale verletzt, aber dennoch das Turnier beenden können.

Die beiden Berliner betonten beim Medientag der Orlando Magic am Montag jeweils, wie wichtig die Bronzemedaille für den deutschen Basketball gewesen sei. „Das ist erst der Anfang. Ich habe mit Franz etwas gewitzelt, dass ich froh bin, dass sie nur Bronze gewonnen haben, weil das Motivation ist, im kommenden Jahr Gold zu gewinnen“, sagte Moritz Wagner. Im Sommer 2023 findet die Weltmeisterschaft in Asien statt, Gastgeber sind Japan, Indonesien und die Philippinen.

(RP/SID/dpa)