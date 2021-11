US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Das NFL-Logo auf einem Football-Feld (Archiv). Foto: dpa/Morry Gash

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Ein spektakulärer Dunk und schärfere Corona-Regeln.

Basketball: Wagner führt Magic auf die Siegerstraße - Schröder verliert

Mit einem spektakulären Dunk und einem im Anschluss verwandelten Freiwurf hat Franz Wagner seine Orlando Magic in der NBA zurück auf die Siegerstraße gebracht. Nach zuvor drei Niederlagen gewann Orlando mit 104:98 bei den New York Knicks, der deutsche Rookie steuerte 16 Punkte bei und stand fast 34 Minuten auf dem Parkett.

Mit seiner Aktion kurz vor Schluss brachte Wagner die Magic in Führung, die sie nicht mehr abgaben. Dennoch bleibt Orlando das schlechteste Team im Osten. Moritz Wagner kam auf sechs Punkte.

Dennis Schröder konnte trotz einer erneut guten Vorstellung die 99:110-Niederlage seiner Boston Celtics bei den Atlanta Hawks nicht verhindern. Der Nationalspieler schaffte 15 Punkte und hat nun in sechs Partien in Serie über zehn Zähler erzielt.

Daniel Theis hat mit den Houston Rockets die 13. Niederlage nacheinander kassiert. Bei den Oklahoma City Thunder gingen die Texaner mit 89:101 unter und bleiben Letzter im Westen. Maxi Kleber fehlte den Dallas Mavericks auch beim 98:105 gegen die Phoenix Suns.

American Football: NFL verschärft Corona-Regeln rund um Thanksgiving

Die National Football League verschärft rund um den US-Feiertag Thanksgiving die Corona-Regeln für die Spieler und Teams. Beginnend am kommenden Donnerstag müssen alle Mitglieder eines NFL-Teams unabhängig vom Impfstatus in Gebäuden wieder Masken tragen und sich im Anschluss an den Feiertag zwei Mal auf das Virus testen lassen. Im Zeitraum 31. Oktober bis 13. November hatte es in der NFL 34 neue Coronafälle bei Spielern und 47 bei Betreuern gegeben. US-Medien berichteten, der NFL-Chefmediziner Allen Sills habe am Mittwoch angegeben, dass die NFL die meisten Fälle in der vergangenen Woche gehabt habe. 94,3 Prozent der Spieler in der NFL sind geimpft.

Eishockey: Grubauer kassiert mit Seattle nächste Pleite

Eishockey-Nationalspieler Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Das Team um den deutschen Torhüter unterlag gegen die Chicago Blackhawks im Duell der Kellerkinder mit 2:4.

Es war die fünfte Niederlage nacheinander für Seattle. Grubauer (29) wehrte 15 der 18 Schüsse auf sein Tor ab, beim entscheidenden vierten Treffer hatte er das Eis verlassen ("empty net"). Die Kraken bleiben mit nur neun Punkten aus 16 Spielen das zweitschwächste Team der Western Conference. Chicago hat nur drei Zähler mehr gesammelt.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)