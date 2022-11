US-Sport kompakt : Nets gewinnen erstes NBA-Spiel nach Kyrie Irvings Suspendierung

Kevin Durant von den Brooklyn Nets mit einem Dunk. Foto: AP/Nick Wass

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

NBA: Nets gewinnen erstes Spiel nach Kyrie Irvings Suspendierung

Luka Doncic führte die Dallas Mavericks zu einem 111:110 (62:57)-Heimerfolg über die Toronto Raptors. Der slowenische Superstar erzielte 35 Punkte und hat damit in jedem seiner ersten acht Saisoneinsätze die Marke von 30 Zählern erreicht. In der NBA-Historie war dies bislang nur Wilt Chamberlain in der Saison 1959/60 geglückt. Der deutsche Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber blieb mit zwei Punkten unauffällig.

Mit Isaiah Hartenstein war auch der zweite deutsche Spieler am Freitagabend im Einsatz erfolgreich. Mit den New York Knicks fuhr der 24-Jährige einen 106:104 (58:53)-Auswärtserfolg gegen die Philadelphia 76ers ein. Dabei legte Hartenstein acht Punkte und zehn Rebounds auf. Die Gäste holten im Schlussviertel einen Zwölf-Punkte-Rückstand auf und fügten dem kriselnden Top-Team die sechste Saisonniederlage zu.

NHL: JJ Peterka kassiert mit Buffalo 3:5-Niederlage

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat mit den Buffalo Sabres nach drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL hinnehmen müssen. Am Freitag (Ortszeit) verloren die Sabres auswärts gegen die Carolina Hurricanes mit 3:5 (2:2, 0:1, 1:2). Peterka war am 3:5 der Buffalos in den Schlusssekunden beteiligt. Für den gebürtigen Münchener war es der siebte Scorerpunkt der Saison.

Die Colorado Avalanche gewannen im finnischen Tampere mit 6:3 (2:0, 1:2, 3:1) gegen die Columbus Blue Jackets. Im Zuge der Global Series trug die NHL das zweite Saisonspiel in Europa aus, am Samstag stehen sich beide Teams erneut in Tampere gegenüber. Der finnische Stürmer Mikko Rantanen führte mit drei Toren und einer Vorlage den amtierenden NHL-Meister Colorado an.

NFL: Amazon-Gründer Bezos laut Medien am Kauf eines Teams interessiert

Amazon-Gründer Jeff Bezos ist laut Medienberichten am Kauf der Washington Commanders aus der US-Football-Profiliga NFL interessiert. Als weiterer Investor könnte demnach Rapper und Unternehmer Jay-Z einsteigen.

Die Washington Post, die Bezos besitzt, und das Magazin People berichten über das Interesse des finanzkräftigen Duos. Die aktuellen Besitzer der Commanders, Dan und Tanya Snyder, hatten am Mittwoch bekannt gegeben, dass eine Firma zur Abwicklung des Verkaufs der Franchise beauftragt worden ist.

Im August hatte das Forbes-Magazin den Wert der Commanders auf 5,6 Milliarden Dollar geschätzt. Gegen Snyder ermitteln wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten unter anderem die NFL und das US-Repräsentantenhaus.

