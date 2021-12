US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Kehrt bei den Nets zurück: Kyrie Irving. . Foto: AP/Frank Franklin II

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Die NBA führt strengere Corona-Regeln ein und Irving kehrt bei den Nets zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: NBA verschärft Corona-Regeln

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA hat auf Grund sich häufender Corona-Fälle ihre Richtlinien verschärft. Demnach müssen sich vom 26. Dezember an alle Spieler und Trainer zwei Wochen lang an Spieltagen testen lassen. Ausgenommen sind Akteure, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben oder jüngst von einer Infektion genesen sind. Auch das Tragen von Masken wird strikter gehandhabt: Während der Spiele auf der Bank, in der Kabine, auf dem Trainingsgelände und auf Reisen ist dies nun vorgeschrieben.

Bislang mussten sich geimpfte Spieler während der Saison nicht testen lassen. Zum Saisonstart waren 97 Prozent der Spieler geimpft. Doch zuletzt häuften sich die Corona-Fälle, allein am vergangenen Mittwoch und Donnerstag hatten sich 22 Spieler in das Gesundheitsprotokoll der NBA begeben müssen. Auf dieser Liste stehen Spieler, die entweder positiv auf Covid-19 getestet oder als Kontaktperson eingestuft worden sind.

Bislang mussten zwei Partien mit Beteiligung der Chicago Bulls verschoben werden. Bei den Bulls hatte es den ersten großen Corona-Ausbruch in dieser NBA-Saison gegeben, zehn Spieler waren davon betroffen. Mittlerweile durften die Bulls aber wieder das Training aufnehmen.

Basketball: Wagner glänzt in Orlando

Rookie Franz Wagner konnte trotz einer Glanzleistung die Niederlage von Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gegen Miami Heat nicht verhindern. Der 20-Jährige war beim 105:115 im Florida-Duell mit 27 Punkten bester Werfer der Magic und steuerte zudem sechs Rebounds und vier Assists bei.

Nicht zum Einsatz kam sein älterer Bruder Moritz, der wie vier weitere Teamkollegen ins Corona-Protokoll musste. Orlando fehlten des Weiteren fünf verletzte Akteure. Coach Jamahl Mosley lobte angesichts der angespannten Personalsituation die Moral seiner Mannschaft: "Ich liebe mein Team, ich liebe es, wie es spielt, wie es bis zum Ende kämpft." Mosley musste ab dem zweiten Viertel auch noch auf Wendell Carter verzichten, der sich am Knie verletzte.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Nicht zum Einsatz kam Nationalspieler Dennis Schröder bei den Boston Celtics. Der Rekordmeister unterlag in eigener Halle den Golden State Warriors mit 107:111, Schröder fehlte erkrankt. Corona soll aber nicht der Grund für sein Fehlen gewesen sein. Drei Tage nach seinem Dreier-Rekord in der NBA glänzte Superstar Stephen Curry erneut mit 30 Punkten für die Gäste.

Die Celtics belegen in der Eastern Conference nach der 15. Niederlage im 29. Saisonspiel den zehnten Platz, Orlando ist Vorletzter (5:25).

Basketball: Irving kehrt bei den Nets zurück

Die Brooklyn Nets werden wieder auf Kyrie Irving zurückgreifen. Das teilte das NBA-Team aus New York am Freitag mit. Es hatte in den ersten beiden Saisonmonaten noch auf seinen Superstar verzichtet, da sich Irving als einer von wenigen NBA-Spielern nicht gegen das Coronavirus impfen lassen möchte.

Irving wird für die Nets aber nicht in Heimspielen auflaufen können, als ungeimpfte Person ist dies im US-Bundesstaat New York für Irving nicht möglich. Auch zu Spielen nach Kanada wird Irving sein Team nach aktuellem Stand nicht begleiten dürfen.

Auf dem teameigenen Trainingsgelände wird Irving aber trainieren dürfen. Dazu sind jedoch fünf negative Corona-Tests in Folge nötig. Es bleibt damit abzuwarten, wann Irving zum ersten Mal für die Nets auf dem Parkett stehen wird. Als ungeimpfter Spieler wird sich Irving zudem täglich testen lassen müssen.

Die Brooklyn Nets sind aktuell sehr ersatzgeschwächt: Sieben Spieler, darunter Superstar James Harden, befinden sich im Gesundheitsprotokoll der NBA. Auf dieser Liste stehen Spieler, die sich selbst mit dem Coronavirus infiziert haben oder engen Kontakt zu solchen Person hatten.

Eishockey: Nashville feiert siebten Sieg in Serie

Die Nashville Predators bleiben das Team der Stunde in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Am Freitagabend (Ortszeit) setzten sich die Predators mit 3:2 (1:1, 0:0, 1:1) nach Verlängerung bei den Chicago Blackhawks durch. Nach 58 Sekunden in der Verlängerung schoss Tanner Jeannot für die Predators das spielentscheidende Tor. Mit dem siebten Erfolg nacheinander weist Nashville die längste Siegesserie der NHL auf.

Auch in drei der anderen fünf Begegnungen am Freitagabend fiel die Entscheidung erst nach der regulären Spielzeit: Die Vegas Golden Knights setzten sich nach Penalty-Schießen bei den New York Rangers mit 3:2 (1:0, 0:2, 1:0) durch und waren zum vierten Mal in Serie erfolgreich. Die Pittsburgh Penguins fuhren einen 3:2 (1:0, 1:1, 0:1)-Heimsieg nach Verlängerung über die Buffalo Sabres ein. Ebenso die Arizona Coyotes, die mit 6:5 (2:3, 1:0, 2:2) gegen die Anaheim Ducks die Oberhand behielten.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)