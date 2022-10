US-Sport kompakt : Doncic führt Dallas mit Kleber zum Kantersieg gegen Memphis

Dallas Mavericks-Guard Luka Doncic (77) jubelt über einen versenkten 3-Punkte-Korb, während Memphis Grizzlies-Guard David Roddy (27) vorbeiläuft. Foto: dpa/Tony Gutierrez

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

NBA: Luka Doncic führt Dallas mit Kleber zum Kantersieg gegen Memphis

Die Dallas Mavericks haben ihr erstes Heimspiel der neuen NBA-Saison gewonnen. Am Samstag (Ortszeit) dominierten die Texaner in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga die Memphis Grizzlies mit 137:96 (64:36), nachdem sie zum Saisonauftakt auswärts in Phoenix verloren hatten. Dabei glänzte der slowenische Nationalspieler Luka Doncic mit 32 Punkten.

Allein im ersten Viertel kam Doncic auf 21 Zähler. Damit führte der Dallas-Superstar sein Team zum 39:17 nach den ersten zwölf Spielminuten. Doncic traf über die gesamte Partie vier Dreier, als Team verwandelten die Mavs 17 Distanzwürfe von außen. Nationalspieler Maxi Kleber erzielte neun Punkte und acht Rebounds.

EM-Bronzemedaillengewinner Franz Wagner muss mit den Orlando Magic hingegen auch nach drei Saisonpartien weiter auf den ersten Sieg warten. Die Magic zogen zu Hause gegen die Boston Celtics mit 120:126 (68:68) den Kürzeren. Bostons Topscorer Jayson Tatum (40 Punkte) krönte mit einem Dreier den spielentscheidenden 10:2-Lauf in der Schlussphase. Franz Wagner kam auf 18 Zähler, dessen Bruder Moritz Wagner muss verletzungsbedingt weiter auf sein Saisondebüt warten.

Auch die Philadelphia 76ers bleiben in der noch jungen Saison ohne Sieg: Der Titelkandidat kassierte eine überraschende 105:114 (51:54)-Heimniederlage gegen die San Antonio Spurs. Auch 44 Punkte von Sixers-Star Joel Embiid waren nicht genug. Der Grieche Giannis Antetokoumpo führte mit 44 Zählern die Milwaukee Bucks zum 125:105 (67:48)-Heimerfolg über die Houston Rockets.

NHL: Stützle baut mit Ottawa Siegesserie aus

Eishockeystürmer Tim Stützle hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den Ottawa Senators den dritten Sieg in Serie gefeiert. Beim 6:2 gegen die Arizona Coyotes gelangen dem früheren Mannheimer zwei Assists, für den 20-Jährigen waren es in der neuen Saison die Vorlagen Nummer drei und vier.

Leon Draisaitl musste derweil mit den Edmonton Oilers einen Rückschlag hinnehmen. Den St. Louis Blues unterlagen die Kanadier mit 0:2, für das Team um den Kölner war es die dritte Niederlage im fünften Spiel. „Offensiv ging nicht viel“, sagte Draisaitl nach dem Spiel und lobte den Gegner: „Sie sind ein Play-off-Team.“

Nico Sturm kassierte mit den San Jose Sharks beim 1:2 bei den New Jersey Devils die sechste Niederlage im siebten Spiel. Der 27-Jährige, in der vergangenen Saison Stanley-Cup-Sieger mit Colorado Avalanche, war am einzigen Treffer nicht beteiligt.

Auch für Youngster John Peterka war nichts zu holen. Mit den Buffalo Sabres ging der 20-Jährige bei den Vancouver Canucks 1:5 unter.

MLB: Astros und Phillies fehlt noch ein Sieg

Den Houston Astros und den Philadelphia Phillies fehlt in der Major League Baseball (MLB) jeweils nur noch ein Sieg zum Einzug in die World Series. Houston gewann bei Rekordmeister New York Yankees am Samstag (Ortszeit) 5:0 und führt im Halbfinale 3:0, Philadelphia liegt in seiner Best-of-seven-Serie gegen die San Diego Padres nach einem 10:6 mit 3:1 vorn.

Schon am Sonntag können die Astros den Sweep, ein Weiterkommen ohne Niederlage, perfekt machen. Es winkt der vierte Finaleinzug in sechs Jahren. Die Phillies, erstmals seit 2011 wieder in den Play-offs, standen zuletzt 2009 in der World Series und können ebenfalls am Sonntag alles klarmachen.

Rhys Hoskins schlug zwei Homeruns für Philadelphia, J.T. Realmuto und Kyle Schwarber schafften jeweils einen. Die Gastgeber gewannen nach einem 0:4-Rückstand. „Wir haben nie unser Selbstvertrauen verloren“, sagte Realmuto.

Die Yankees brauchen ein kleines Wunder, um den 28. Titel noch holen zu können. Das Team aus dem Big Apple stand wie Philadelphia zuletzt 2009 im Finale, damals gelang der bislang letzte MLB-Triumph.

(RP/SID/dpa)