US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Leon Draisaitl (r.). Foto: AFP/Jim McIsaac

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Nächste Pleite für NHL-Star Draisaitl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Football: Pittsburgh Steelers dürfen weiter auf Playoff-Teilnahme hoffen

Die Pittsburgh Steelers haben ihre Playoff-Chance in der nordamerikanischen Football-Liga NFL gewahrt. Durch den 26:14-Sieg gegen die Cleveland Browns haben die Steelers seit Montag (Ortszeit) neun Saisonerfolge aus 16 Partien auf dem Konto. Die Gäste können die Endrunde dagegen nicht mehr erreichen, sie sind Letzter in der AFC-North-Division.

Nach einem punktlosen ersten Viertel ging Pittsburgh bis zur Halbzeit mit 10:0 in Führung. Nach einem Pass von Quarterback-Routinier Ben Roethlisberger brachte zunächst Diontae Johnson den Ball in die Endzone, ehe Chris Boswell mit einem Field Goal nachlegte. Die Browns, bei denen Spielmacher Baker Mayfield keinen guten Tag erwischte, kämpften sich zwar noch einmal zurück, doch im Schlussabschnitt sorgten die Steelers mit zwei weiteren Field Goals und einem Touchdown durch Najee Harris für die Entscheidung.

Herausragend war aber auch der Auftritt von T.J. Watt. Der 27-Jährige verbuchte vier sogenannte Sacks, bei denen er den gegnerischen Quarterback zu Fall brachte. Watt schaffte damit einen persönlichen Karrierebestwert.

Basketball: Starker Wagner verliert - Doncic führt Mavericks zum Sieg

Der deutsche Basketball-Shootingstar Franz Wagner hat in der US-Profiliga NBA seine starke Form bestätigt und den nächsten Sieg mit Orlando Magic dennoch verpasst. Die 22 Punkte des 20-Jährigen bedeuteten den Bestwert seines Teams, konnten die 98:102-Niederlage bei den Chicago Bulls aber nicht verhindern.

Für die Bulls, derzeit das beste Team in der Eastern Conference, war es bereits der achte Sieg in Folge. Während Wagner für Kellerkind Orlando zudem fünf Rebounds und drei Assists beisteuerte, kam sein Bruder Moritz nicht zum Einsatz.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Dem Griechen Giannis Antetokounmpo gelangen für Titelverteidiger Milwaukee Bucks zwar 31 Punkte (zehn Rebounds, sieben Assists), aufgrund der unzureichenden Hilfe seiner Teamkollegen verlor Milwaukee aber dennoch 106:115 gegen die Detroit Pistons.

Der slowenische Superstar Luka Doncic führte seine Dallas Mavericks zum dritten Sieg in Folge. Beim spät erkämpften 103:89 gegen die Denver Nuggets drehte der Point Guard im letzten Viertel auf und erzielte insgesamt 21 Punkte. Nationalspieler Maxi Kleber traf erneut zweistellig (10), hinzu kamen fünf Rebounds und zwei Blocks.

Eishockey: Draisaitls Oilers kassieren in der NHL vierte Niederlage in Serie

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers befinden sich in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in einem Formtief. Das 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) am Montag (Ortszeit) bei den New York Rangers bedeutete die vierte Niederlage nacheinander. Während die Hausherren auf den ersten Platz in der Metropolitan Division kletterten, liegen die Kanadier auf dem vierten Rang in der Pacific Division.

Mann des Abends war Ryan Strome, der mit einem Tor und zwei Vorlagen zum ersten Mal in dieser Saison auf drei Scorerpunkte in einer Partie kam. Draisaitl und sein Sturmpartner Connor McDavid, die in der Scorerliste ganz vorn liegen, blieben dagegen zum vierten Mal in den vergangenen zwölf Begegnungen punktlos. Für Rangers-Coach Gerard Gallant war dies mitentscheidend: „Das sind großartige Spieler, sie bekommen ihre Torchancen, aber wir haben einen guten Job gemacht.“

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)