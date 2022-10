US-Sport kompakt : Nächste Brady-Pleite mit den Bucs – Draisaitl trifft für die Oilers

Tom Brady (l.) hat die nächste Pleite kassiert. Foto: AP/Jason Behnken

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Football: Bucs verlieren auch gegen die Ravens

Zwei Wochen vor dem Gastspiel in München stecken die Tampa Bay Buccaneers um NFL-Superstar Tom Brady weiter in der Krise. Das 22:27 gegen die Baltimore Ravens um Spielmacher Lamar Jackson war bereits die fünfte Niederlage im achten Spiel der Saison für die Buccaneers. Brady, mit sieben Super-Bowl-Siegen der erfolgreichste Football-Spieler der Geschichte, hatte noch nie eine so schlechte Ausbeute zu diesem Zeitpunkt.

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

Der 45-Jährige erlaubte sich keine großen Fehler, ärgerte sich aber mehrfach über Missgeschicke und Strafen seiner Mitspieler und wirkte nicht gut abgestimmt mit seinen Kollegen. Sein einziger Touchdown-Pass kurz vor Spielende kam zu spät für eine Aufholjagd.

Im Verlauf der Partie wurde Brady zudem zum 555. Mal in seiner Karriere mit dem Ball in der Hand von einem Verteidiger zu Boden gerissen und ist damit der am meisten gesackte Quarterback der Geschichte. Diesen Rekord hatte bislang Ben Roehtlisberger inne. Brady spielt seine 20. Saison.

Die Buccaneers treffen am 13. November im ersten in Deutschland ausgetragenen NFL-Spiel der Liga-Geschichte auf die Seattle Seahawks.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Eishockey: Draisaitl trifft zum Oilers-Sieg

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers an seinem 27. Geburtstag zum nächsten Erfolg geführt. Dem deutschen Nationalspieler gelang in der nordamerikanischen Profiliga NHL 38 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit gegen die Chicago Blackhawks der Siegtreffer zum 6:5. Bereits zuvor war er mit zwei Assists am vierten Erfolg in den vergangenen fünf Partien beteiligt.

„Es ist das beste Geschenk, dass ich bekommen konnte“, sagte Draisaitl: „Es sind großartige Punkte. Es war ein verrücktes Spiel. Wir finden im Moment Wege, um Spiele zu gewinnen.“ Neben dem Kölner überragte auch dessen kongenialer Sturmpartner Connor McDavid mit drei Toren und einer Vorlage. Beide liegen nun gemeinsam mit David Pastrnak von den Boston Bruins mit 15 Punkten an der Spitze der NHL-Scorerliste.

Zahlreiche weitere deutsche Profis mussten dagegen am Donnerstagabend Niederlagen einstecken. Verteidiger Moritz Seider verlor mit den Detroit Red Wings mit 1:5 gegen das Topteam Boston Bruins. Shootingstar Tim Stützle unterlag mit den Ottawa Senators mit 2:4 gegen die Minnesota Wild und blieb dabei ebenso punktlos wie Youngster Jason Peterka beim 2:5 der Buffalo Sabres gegen die Montreal Canadiens.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Torhüter Thomas Greiss ging mit den St. Louis Blues mit 2:6 gegen die Nashville Predators unter und parierte dabei 36 von 41 Schüssen. Neben Draisaitl siegte von den deutschen Profis einzig Nico Sturm mit den San Jose Sharks in der Overtime mit 4:3 gegen die Toronto Maple Leafs.

Basketball: Doncic führt die Mavs zum Sieg

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber und seine Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Angeführt vom überragenden Luka Doncic rangen die Texaner die Brooklyn Nets mit 129:125 nach Verlängerung nieder - dem slowenischen Überflieger gelang dabei ein furioses Triple-Double aus 41 Punkten, 11 Rebounds und 14 Assists.

Auch Kleber trug mit 15 Zählern seinen Teil zu einem spektakulären Spiel bei, in dem die Nets trotz 76 Punkten ihres Starduos Kyrie Irving (39) und Kevin Durant (37) am Ende den Kürzeren zogen. Für sie war es die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Titelverteidiger Golden State Warriors feierte beim 123:110 gegen die Miami Heat unterdessen seinen dritten Saisonerfolg. Stephen Curry kam auf 33 Punkte für das vom Forbes-Magazin zur wertvollsten NBA-Franchise gekürten Team. Die Warriors lösten mit einem geschätzten Wert von sieben Milliarden US-Dollar die New York Knicks (6,1 Milliarden) ab. Den Knicks, die die Liste in den sieben Jahren zuvor angeführt hatten, folgen die Los Angeles Lakers (5,9), die Chicago Bulls (4,1) und die Boston Celtics (4).

(RP/SID/dpa)