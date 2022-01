US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Moritz Seider (Archivbild) Foto: AP/Duane Burleson

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Moritz Seider glänzt mit einem Assist.

Eishockey: Nächste starke Vorstellung von Moritz Seider in der NHL

Moritz Seider und die Detroit Red Wings haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ihren ersten Sieg seit Mitte Dezember eingefahren. Beim klaren 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) am Dienstagabend (Ortszeit) gegen die San Jose Sharks gelangen den Red Wings dabei zwei Unterzahl-Treffer innerhalb von 37 Sekunden.

Der erste von Pius Suter zum zwischenzeitlichen 2:0 beendete eine Serie von 100 Spielen ohne Unterzahl-Treffer für Detroit. Beim zweiten durch Tyler Bertuzzi assistierte Seider. Es war die 19. Torvorlage der Saison für den deutschen Verteidiger - mehr hat kein anderer Liga-Neuling. Der 20 Jahre alte Rookie stand bei dem Sieg mit 21 Minuten zudem so lange auf dem Eis wie kein anderer Red Wing.

Torhüter Thomas Greiss kam dagegen nicht zum Einsatz. Detroit liegt mit 16 Siegen nach 34 Spielen im Mittelfeld der Eastern Conference in Kontakt zu den Playoff-Plätzen.

Eine für den 18. Januar angesetzte Partie der Red Wings bei den Philadelphia Flyers sowie eine weitere der New York Islanders gegen die Columbus Blue Jackets wurden verlegt. Es waren bereits die Spielabsagen Nummer 93 und 94 der laufenden NHL-Saison. Wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Islanders war auch deren für Dienstag angesetzte Partie bei Philipp Grubauers Seattle Kraken abgesetzt worden. Zudem war am Montag auch die für Donnerstag angesetzte Partie der Kraken gegen die Ottawa Senators verlegt worden.

Basketball: Wagner ist „Rookie des Monats“

Franz Wagner ist für seine starken Leistungen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA als Rookie des Monats der Eastern Conference ausgezeichnet worden. Das teilte die Liga am Dienstag (Ortszeit) mit. Der 20-Jährige von den Orlando Magic hatte im Dezember mit 19,5 Punkten im Schnitt so viele wie kein anderer Liga-Neuling erzielt.

Zudem hatte Wagner Ende Dezember bei einer 110:127-Niederlage gegen Meister Milwaukee Bucks mit 38 Punkten nicht nur einen persönlichen Bestwert aufgestellt, sondern auch den unter allen diesjährigen Rookies der Liga. Der gebürtige Berliner überbot dabei auch die bislang von Dirk Nowitzki gehaltene Bestmarke deutscher NBA-Neulinge.

Franz Wagner stand im Dezember, wie die gesamte Saison schon, in jeder Partie in der Startformation der Magic und kam in durchschnittlich 34 Minuten Spielzeit auch auf rund fünf Rebounds, drei Assists und einen Steal (Balleroberung) pro Partie. Er ist der erste Deutsche, der zum Rookie des Monats in der NBA gekürt wurde.

Basketball: Bonga mit den Raptors im Aufwind

Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga befindet sich mit den Toronto Raptors in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter im Aufwind. Die Kanadier gewannen gegen die San Antonio Spurs mit 129:104 und feierten dabei den dritten Sieg nacheinander. Bonga spielte allerdings nur eine Nebenrolle. Der 22-Jährige kam rund vier Minuten zum Einsatz und blieb ohne Punkt.

Basketball: LeBron James dominiert beim Lakers-Sieg

Basketball-Superstar LeBron James hat die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum dritten Sieg in Serie geführt. James erzielte beim 122:114 gegen die Sacramento Kings am Dienstagabend (Ortszeit) 31 Punkte und verbuchte zudem je fünf Assists und Rebounds. Dwight Howard steuerte neben 14 Punkten ebenso viele Rebounds zum Erfolg der Lakers bei, die nun wieder mit einer positiven Bilanz auf Rang sieben der Western Conference liegen. Der 37-jährige James hat dabei in acht seiner letzten neun Partien mehr als 30 Punkte erzielt.

Ein anderer aktuell dominierender Spieler der Liga ist Ja Morant von den Memphis Grizzlies. Beim 110:106-Erfolg gegen die Cleveland Cavaliers gelangen Morant sechs seiner 26 Punkte in den letzten 30 Sekunden der Partie. Für die Grizzlies war es der sechste Sieg in Serie.

