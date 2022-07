US-Sport kompakt : Monster-Vertrag für Cardinals-Quarterback Murray

Murray unterschreibt einen hochdotierten Vertrag in Arizona. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Football: Mega-Vertrag für Quarterback Murray

Star-Quarterback Kyler Murray hat bei den Arizona Cardinals einen neuen Mega-Vertrag unterschrieben und steigt zum am zweitbesten bezahlten Spielmacher der National Football League (NFL) auf. Wie die Franchise aus Glendale am Donnerstag mitteilte, unterzeichnete der 24-Jährige einen Fünfjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von rund 230 Millionen US-Dollar - 160 Millionen sind davon garantiert.

Murrays Arbeitspapier wäre 2023 ausgelaufen, der neue Kontrakt läuft nun bis 2028. Nur Superstar Aaron Rodgers von den Green Bay Packers verdient mit einem Jahresgehalt von rund 50 Millionen US-Dollar mehr als Murray, der in sein viertes Jahr als NFL-Quarterback geht und bisher zweimal in den Pro Bowl gewählt wurde.

(RP/SID/dpa)