US-Sport kompakt : Wagner führt sein Team zum Sieg beim Turnier der Rising Stars

Franz Wagner (r) versuchte Dyson Daniels zu stoppen. Foto: AFP/Jason Miller

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Franz Wagner gewinnt mit „Team Barry“ das Rising-Stars-Turnier

Rookie Franz Wagner hat zum Auftakt des Allstar-Wochenendes der Basketball-Profiliga NBA im Finale des Rising-Stars-Turniers für die Entscheidung gesorgt. Mit einem Freiwurf zum 25:20 beendete der 20-Jährige von Orlando Magic in Cleveland/Ohio das Showspiel unter Nachwuchsprofis zwischen dem "Team Barry" und dem "Team Isiah".

Lesen Sie auch Irre Schlussphase : LA Rams gewinnen den Super Bowl gegen die Cincinnati Bengals

Wagner fand die Erfahrung "wirklich cool". Es sei toll gewesen, "die Energie in der Arena zu spüren und mit Jungs zu spielen, mit denen ich das normalerweise nicht mache". Er habe in den wenigen Stunden beim Event "viele Gespräche mit vielen verschiedenen Leuten" führen können.

Vier Mannschaften traten bei der Challenge an, Wagner schlug im Halbfinale mit der Auswahl des früheren NBA-Champions Rick Barry das Team von Gary Payton 50:48. Während in der ersten Runde 50 Punkte zum Sieg nötig waren, ging das Finale nur bis 25. Damit würdigte die Liga ihr 75. Jubiläum.

Als bislang letzter Deutscher hatte Wagners älterer Bruder Moritz (24) 2020 an der Rising Stars Challenge der NBA teilgenommen. Die Berliner spielen in dieser Saison gemeinsam für Orlando.

Eishockey: Klare Pleite für Sturm und Minnesota

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm hat mit den Minnesota Wild in der NHL erstmals nach sechs Siegen in Serie wieder eine Heimniederlage kassiert. Gegen das Top-Team Florida Panthers verloren die Wild am Freitagabend (Ortszeit) mit 2:6 (1:2, 0:1, 1:3). Sturm blieb im fünften Spiel in Serie ohne Torbeteiligung. Floridas Mason Marchment erzielte derweil seinen ersten Hattrick in der NHL. Minnesota liegt auf Platz zwei der Central Division hinter Western-Conference-Primus Colorado Avalanche. Florida führt die Eastern Conference an.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Jonathan Huberdeau legte bei dem Sieg zwei Tore der Panthers auf und schloss an der Spitze der Scorer-Liste der Liga zu Leon Draisaitl und Connor McDavid von den Edmonton Oilers auf. Alle drei kommen aktuell auf 68 Scorer-Punkte, wobei der deutsche Torjäger mit 35 die meisten Treffer der Liga hat und Huberdeau mit 51 die meisten Assists.

Beim 0:1 nach Penaltyschießen der Chicago Blackhawks gegen die Dallas Stars lief Lukas Reichel kurzfristig zum dritten Mal in der besten Eishockey-Liga der Welt auf. Der 19-jährige Nürnberger wurde einen Monat nach seinem letzten Einsatz erst am Spieltag vom Farmteam Rockford Icehogs zu den Blackhawks beordert. Reichel kam auf 18 Minuten auf dem Eis und durfte auch im Penaltyschießen antreten. Dort scheiterte er an Stars-Torhüter Jake Oettinger, der zuvor bereits im Spiel alle 34 Schüsse auf sein Tor pariert hatte und seinen ersten NHL-Shutout verzeichnete.

(RP/SID/dpa)