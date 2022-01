US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Moritza Wagner (l) versucht DeMar DeRozan von den Chicago Bulls zu stoppen. Foto: AP/Joe Skipper

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Wagner-Brüder überzeugen bei Magic-Sieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Wagner-Brüder mit starken 41 Punkten bei Magic-Sieg

Insgesamt 41 Punkte von Moritz und Franz Wagner haben den Orlando Magic zu einem unerwarteten Heimsieg gegen die Chicago Bulls verholfen. Moritz Wagner kam beim 114:95 am Sonntagabend (Ortszeit) zu 23 Zählern, sein jüngerer Bruder Franz verbuchte 18 Punkte beim erst neunten Saisonsieg der NBA-Mannschaft. „In den letzten paar Spielen haben wir Phasen gehabt, in denen wir komplett eingebrochen sind, insbesondere im dritten Viertel“, sagte Franz Wagner der Deutschen Presse-Agentur. „Klar, heute haben sie auch einen Run gehabt, aber gleich danach haben wir zwei Dreier gemacht und einen Dunk nach einem Gegenstoß. Ich glaube, so muss man auf gute Aktionen vom anderen Team reagieren und deswegen haben wir gewonnen.“

Lesen Sie auch NFL-Finale : Alle Infos zum Super Bowl 2022

Die Bulls stehen in der Eastern Conference auf Rang drei hinter den Brooklyn Nets und den Miami Heat, mussten allerdings auf Zach LaVine, Lonzo Ball, Javonte Green und Alex Caruso verzichten. DeMar DeRozan war mit 41 Punkten der beste Werfer der Partie und lieferte sich zwischenzeitlich ein Wortgefecht mit Moritz Wagner. „Er hat keine Angst. Er geht anderen Spielern unter die Haut und hat keine Angst davor, was passiert. Das verändert das Momentum“, sagte Magic-Trainer Jamahl Mosley. Wagner selbst wollte die Szene nicht groß kommentieren und meinte lediglich: „Ich hab einen gefoult und der war sauer und das war's. Für mich ist die Szene komplett irrelevant. Stuff happens.“

Während Dennis Schröder mit sieben Punkten und fünf Assists eine unauffällige Leistung zeigte, führte der überragende Jayson Tatum die Boston Celtics im Kampf um die Play-offs zu einem wichtigen Sieg. Tatum erzielte beim 116:87 gegen die Washington Wizards 51 Punkte - 48 in den ersten drei Vierteln. Vor der Partie hatte der All-Star der Celtics (Achter im Osten) keinen seiner 17 Dreier-Versuche getroffen, diesmal versenkte er neun 3-Punkte-Würfe.

Maxi Kleber und die Dallas Mavericks kommen ins Rollen. Durch ein 104:91 gegen die Memphis Grizzlies holten die Texaner ihren elften Sieg aus den vergangenen 13 Spielen, überragender Spieler war Luka Doncic mit 37 Punkten, elf Rebounds und neun Assists. Kleber kam auf sieben Punkte.

Eishockey: Stützle erzielt Siegtor beim 2:1 der Senators

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat die Ottawa Senators zum zwölften Saisonsieg geschossen. Gut eine Woche nach seinem 20. Geburtstag traf er am Sonntag (Ortszeit) zum 2:1 und verbuchte seinen siebten Saisontreffer. „Ich denke, alle drei Auswärtsspiele waren gut. Jeder hat hart gearbeitet. Auswärts ist es immer hart. Wir haben aber nicht nach Entschuldigungen gesucht, sondern unseren Job gemacht und den Sieg verdient“, sagte Stützle nach zuvor drei Niederlagen in Serie, zwei davon auswärts.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Football: Dramatisches Aus für Brady und die Buccaneers

Für Footballstar Tom Brady und Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers ist der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung NFL auf dramatische Art und Weise früh geplatzt. Das Team aus Florida unterlag trotz einer Aufholjagd den Los Angels Rams mit 27:30. Es könnte Bradys letztes Spiel gewesen sein.

"Ich habe noch nicht viel darüber nachgedacht", sagte der 44-Jährige, siebenmaliger NFL-Champion, der mit seiner Mannschaft 3:27 zurückgelegen hatte. "Wir schauen von Tag zu Tag und gucken, wo wir stehen." Brady hat betont, noch mit 45 und darüber hinaus spielen zu wollen, der Franchise aber noch keine Zusage gegeben.

Tampa Bay glich zunächst im Schlussviertel einen 13:27-Rückstand aus und wähnte sich in der Verlängerung. Doch ein Field Goal vier Sekunden vor dem Ende von Rams-Kicker Matt Gay verhinderte eine fulminante Aufholjagd des Titelträgers.

Die Kansas City Chiefs mit ihrem Star-Quarterback Patrick Mahomes schafften es in der Nacht mit einem Offensivspektakel gegen die Buffalo Bills in die nächste Runde. Beim 42:36 nach Verlängerung gab es drei Führungswechsel und 25 Punkte in den letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit. Ein Field Goal rettete die Chiefs in die Overtime, in der ein Touchdown das Weiterkommen besiegelte.

(RP/SID/dpa)