US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Orlando-Magic-Center Moritz Wagner (l) hängt nach einem Dunking vom Rand des Korbs. Foto: dpa/Phelan M. Ebenhack

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Die Wagner-Brüder siegen – Dennis Schröder wieder blass.

American Football: Nach Klage gegen die NFL: Flores "weiß um das Risiko"

Der bei den Miami Dolphins entlassene Football-Coach Brian Flores ist sich nach seiner Klage gegen die NFL und drei Teams der Gefahr für seine Trainerkarriere bewusst. "Ich weiß um das Risiko, und ja, es war eine schwierige Entscheidung. Ich habe lange gezögert", sagte er am Mittwoch in einem Interview mit CBS.

Auch wenn er das Coaching liebe und jungen Menschen dabei helfen wolle, "ihr Potenzial auszuschöpfen und bestmögliche Spieler zu werden", sei ihm seine Klage ein wichtiges Anliegen gewesen. "Wir stehen an einem Scheideweg. Entweder wir machen so weiter, oder wir schlagen eine andere Richtung ein und nehmen echte Veränderungen vor", sagte er weiter.

Flores (40) hatte am Dienstag seine Klage an einem Bezirksgericht im Bundesstaat New York eingereicht. Die Liga sei "in gewisser Weise rassistisch getrennt und wird wie eine Plantage geführt", hieß es in der Anklageschrift: "Die 32 Teambesitzer - keiner von ihnen schwarz - profitieren erheblich von der Arbeit der NFL-Spieler, von denen 70 Prozent Schwarze sind."

Der schwarze Coach nimmt sich neben seinem Ex-Klub auch die New York Giants und die Denver Broncos vor, bei denen er als Kandidat gehandelt worden war, den Job aber nicht bekam. Angelegt ist der Fall als Sammelklage. Die NFL wehrte sich umgehend gegen die "unbegründeten" Vorwürfe des langjährigen Scouts der New England Patriots.

Basketball: Wagner-Brüder siegen - Schröder wieder blass

Die Wagner-Brüder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihren Aufwärtstrend fortgesetzt und ihren dritten Sieg in den jüngsten vier Spielen gefeiert. Beim 119:118-Auswärtserfolg über die Indiana Pacers überzeugte Liga-Neuling Franz Wagner mit 17 Punkten, sein älterer Bruder Moritz kam auf acht Zähler.

Das junge Magic-Team bleibt mit nur zwölf Siegen aus 53 Spielen die Mannschaft mit der schlechtesten Bilanz der Liga, ist aber mittlerweile absolut konkurrenzfähig. Franz Wagner (20) spielt weiter eine herausragende Rookie-Saison. Seit Ende November hat der Nationalspieler in 35 Spielen nur dreimal nicht zweistellig gepunktet.

Auch Dennis Schröder gelang mit den Boston Celtics beim 113:107 gegen die Charlotte Hornets ein Sieg, offensiv präsentiert sich der frühere Braunschweiger aber weiter ungewohnt wirkungslos. Schröder kam auf sechs Punkte und blieb zum siebten Mal in Folge einstellig. Immerhin nahm er mit acht Würfen doppelt so viele wie zuletzt, traf aber nur dreimal.

Maxi Klebers zehn Punkte konnte die zweite Niederlage der Dallas Mavericks in Folge nicht verhindern, die Texaner unterlagen Oklahoma City Thunder 114:120. Ganz trist ist der Alttag von Daniel Theis bei den Houston Rockets. Beim 115:106 kam der Center zum siebten Mal in Serie nicht zum Einsatz. Mit 15 Siegen aus 51 Spielen gehört Houston zu den schlechtesten Teams der Liga.

Eishockey: Draisaitl mit Tor und Assist, Grubauer gelingt Shutout

Peking (SID) - Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL zum fünften Sieg im sechsten Spiel geführt. Der Nationalspieler erzielte beim 5:3 bei den Washington Capitals die Führung der Kanadier (2.), zudem bereitete der 26-Jährige beim Blitzstart der Oilers das zwischenzeitliche 3:0 von Ausnahmespieler Connor McDavid (6.) vor.

Zwar glichen die Capitals die Partie in der Folge aus. Doch Ryan Nugent-Hopkins sorgte mit seinem Doppelpack in der Schlussphase für die Entscheidung (56./59.).

Draisaitl hat in 42 Saisonspielen 32 Saisontore erzielt und führt die Liga in dieser Statistik an. Die Oilers dürfen sich dank ihrer guten Form weiter Hoffnung auf die Teilnahme an den Play-offs machen.

Auch Philipp Grubauer durfte in der nordamerikanischen Profiliga jubeln - über einen Sieg und eine weiße Weste. Der 30 Jahre alte Nationaltorhüter gewann mit den Seattle Kraken 3:0 bei den New York Islanders, alle drei Treffer fielen im letzten Drittel. Grubauer stand die gesamte Spieldauer auf dem Eis und wehrte 19 Schüsse ab. Für den Schlussmann war es der erste Shutout im Kraken-Trikot und der 19. seiner NHL-Karriere.

Stürmer Nico Sturm traf beim 5:0 seiner formstarken Minnesota Wild bei den Chicago Blackhawks zum Endstand (53.) und verbuchte damit sein achtes Saisontor. Moritz Seider blieb beim 3:5 seiner Detroit Red Wings gegen die Los Angeles Kings ohne Scorerpunkt. Der 20 Jahre alte Verteidiger, der eine starke Debütsaison für die Red Wings spielt, stand knapp 23 Minuten auf dem Eis.

