US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Tim Stützle. Foto: AFP/Brad Penner

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Tim Stützle verliert - Moritz Wagner ist ein „Rising Star“ und ein NFL-Team steht zum Verkauf.

American Football: Broncos stehen zum Verkauf

Die Denver Broncos aus der Football-Profiliga NFL stehen offiziell zum Verkauf und sollen noch in diesem Jahr für eine Rekordsumme den Besitzer wechseln. Vor Beginn der neuen Saison ist die Abwicklung eines Deals geplant, der Wert der Franchise wird auf gut vier Milliarden Dollar geschätzt.

Die bislang höchste Summe im nordamerikanischen Profisport legte Geschäftsmann Steve Cohen auf den Tisch, der 2020 die New York Mets aus der Major League Baseball (MLB) für 2,4 Milliarden Dollar erwarb. Der Höchstpreis in der NFL wurde 2018 beim Verkauf der Carolina Panthers erzielt, David Tepper zahlte 2,275 Milliarden.

Der 2019 verstorbene Pat Bowlen hatte die Broncos 1984 übernommen. Den Verkauf wickelt der Pat Bowlen Trust ab. Vor einiger Zeit hatten die Hall-of-Famer John Elway und Peyton Manning, ehemalige Broncos-Quarterbacks, loses Interesse gezeigt, Teil einer Käufergruppe zu sein.

Denver, dreimaliger Super-Bowl-Champion, hat seit der Saison 2015/16 nicht mehr die Play-offs erreicht.

Basketball: Wagner-Brüder verlieren in der NBA

Bis fünf Minuten vor Schluss durften die Wagner-Brüder mit ihren Orlando Magic auf die Überraschung hoffen, dann erwiesen sich die Chicago Bulls als eine Nummer zu groß. Bei der knappen 115:126-Niederlage beim Top-Team der Eastern Conference präsentierte sich Basketball-Shootingstar Franz Wagner einmal mehr auf Augenhöhe mit den Besten der NBA und erzielte 22 Punkte. Der fünf Jahre ältere Moritz steuerte neun Zähler bei.

Bis zum 115:115 war der dritte Sieg in Serie für das Schlusslicht aus Florida möglich. Doch Zach LaVine, DeMar DeRozan, Ayo Dosunmu und Nikola Vucevic trafen in der Endphase für den Favoriten. DeRozan war mit 29 Punkten erfolgreichster Werfer der Partie vor LaVine (26) und Orlandos Wendell Carter jr. (24).

Basketball: Moritz Wagner ist offiziell ein „Rising Star“

Basketball-Profi Franz Wagner zählt nun auch offiziell zu den vielversprechendsten Talenten in der NBA und darf in knapp drei Wochen im Rahmenprogramm des All Star Games mitmachen. Der 20 Jahre alte Berliner ist einer von zwölf NBA-Neulingen, die für Mini-Turnier der „Rising Stars“ ausgewählt wurden. Das gab die Liga am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Dazu kommen zwölf Spieler, die in ihrem zweiten NBA-Jahr sind sowie vier Spieler aus der G-League. Neben Wagner sind noch zwei weitere Basketballer der Orlando Magic dabei, Jalen Suggs sowie Cole Anthony. „Das ist eine Ehre für uns Spieler und auch für unsere Organisation“, sagte Wagner.

Mit im Schnitt 15,7 Punkten, 4,6 Rebounds und 2,9 Vorlagen pro Partie spielt Wagner eine sehr starke Saison. Ende der Woche wird er auf eines der vier Teams aufgeteilt, die am 18. Februar in Cleveland bei den „Rising Stars“ gegeneinander antreten. Das All Star Game mit den besten Profis der Liga ist dann zwei Tage später.

Gegen die Chicago Bulls kam Wagner am Dienstagabend (Ortszeit) auf 22 Punkte und hatte mit fünf Zählern im letzten Viertel seinen Anteil an der Aufholjagd und dem Ausgleich sechs Minuten vor Schluss, konnte die 115:126-Niederlage aber nicht verhindern. Bruder Moritz Wagner kam auf neun Punkte, DeMar DeRozan von den Bulls war mit 29 Zählern bester Werfer des Abends. In der Eastern Conference steht Chicago vor den Philadelphia 76ers an der Spitze, die Magic sind Schlusslicht.

Eishockey: Stützle verliert mit den Senators

Das Hochgefühl hielt nur 24 Stunden: Nach dem überraschenden Sieg über die Edmonton Oilers sind Tim Stützle und die Ottawa Senators zurück in der Realität der Eishockey-Profiliga NHL angekommen. Bei den New York Islanders unterlag das Team aus Kanada 1:4. Stützle (20), der am Tag zuvor den entscheidenden Treffer in der Verlängerung erzielt hatte, blieb ohne Scorerpunkt.

Erst gar nicht zum Einsatz kam Nationaltorwart Philipp Grubauer bei den Seattle Kraken. Sein Ersatz Chris Driedger konnte die 2:3-Niederlage bei den Boston Bruins nicht verhindern. Seattle und Ottawa gehören mit jeweils nur 14 Siegen zu den schwächsten Teams der Liga.

(RP/SID/dpa)