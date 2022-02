US-Sport kompakt : Tim Stützle erzielt sein zwölftes Saisontor für Ottawa

Tim Stützle von den Ottawa Senators. Foto: dpa/Daniel Lea

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Stützle trifft beim NHL-Sieg der Senators gegen die Minnesota Wild

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat den Ottawa Senators mit seinem zwölften Saisontor in der NHL zu einem Heimsieg gegen die Minnesota Wild verholfen. Der 20-Jährige aus Viersen traf beim 4:3 am Dienstagabend (Ortszeit) zum zwischenzeitlichen 3:2. Stützle hat nun in den vergangenen drei Partien je einmal getroffen und kommt in dieser Saison bereits auf so viele Tore wie in der gesamten vergangenen Spielzeit. Der Augsburger Nico Sturm blieb bei seinen zwei Torschüssen für die Wild ohne Erfolg.

Foto: AP/Kathy Willens

American Football: Green Bay Packers nehmen deutschen Kicker Eberle unter Vertrag

Der deutsche Football-Profi Dominik Eberle bekommt eine weitere Chance in der NFL und steht nun bei den Green Bay Packers unter Vertrag. Das teilte das Traditionsteam aus der National Football League am Dienstag (Ortszeit) mit. Der 25 Jahre alte Kicker aus Nürnberg könnte damit in der kommenden Saison in einem Team mit Quarterback-Star Aaron Rodgers und dem Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown spielen, deren Zukunft bei den Packers allerdings unklar ist. Eberle spielte am College in Utah und stand in der NFL bislang bei den Las Vegas Raiders, den Carolina Panthers und den Houston Texans unter Vertrag. Er kommt bislang auf ein NFL-Spiel.

Basketball: Basketball-Europameister Dragic wechselt zu den Brooklyn Nets

Basketball-Europameister Goran Dragic schließt sich für den Rest der Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA den Brooklyn Nets an. Dies bestätigte sein Agent mehreren amerikanischen Medien. Der 35 Jahre alte Slowene, der bei der Europameisterschaft 2017 als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, spielte in der laufenden Saison bereits für die Toronto Raptors und die San Antonio Spurs. Neben den Nets sollen auch weitere Titelanwärter wie die Golden State Warriors oder die Milwaukee Bucks an Dragic interessiert gewesen sein. In seinem neuen Team wird der Aufbauspieler mit Kevin Durant und Kyrie Irving zusammenspielen.

(RP/SID/dpa)