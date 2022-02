US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Tim Stützle. Foto: dpa/Daniel Lea

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Tim Stützle mit Siegtor und Prügelei.

Basketball: Celtics gewinnen gegen geschwächte Heat - 76ers schlagen Grizzlies

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Boston Celtics im Kampf um die NBA-Playoffs einen wichtigen Heimsieg gegen die Miami Heat geholt. Der Braunschweiger hatte, womöglich wegen Problemen an der Achillessehne, allerdings erneut keinen guten Abend und kam auf lediglich vier Punkte, zwei Rebounds und eine Vorlage in etwas mehr als 17 Minuten. Den größten Anteil am Sieg gegen den Tabellenzweiten der Eastern Conference, der auf mehrere wichtige Spieler verzichten musste, hatten Jaylen Brown mit 29 Punkten und Jayson Tatum mit 20 Zählern.

Von der Niederlage der Heat profitierten vor allem die Philadelphia 76ers, die das Topspiel des Tages gegen die Memphis Grizzlies auch ohne den geschonten Joel Embiid nach Verlängerung 122:119 gewannen. Tyrese Maxey kam auf 33 Punkte, Tobias Harris auf 31 und Andre Drummond holte starke 23 Rebounds für den direkten Verfolger der Heat. Die Grizzlies mussten dagegen trotz 37 Zählern von Ja Morant nach zuletzt drei Siegen wieder eine Niederlage hinnehmen und den Rückstand auf die Golden State Warriors etwas größer werden lassen. Das Team aus Kalifornien holte bei den Houston Rockets auch dank 40 Punkten von Stephen Curry ein 122:108 und ist hinter den Phoenix Suns weiter die Nummer zwei der Western Conference.

Eishockey: Stützle mit erster NHL-Prügelei und Siegtor gegen Draisaitls Oilers

Tim Stützle hat die Ottawa Senators mit seinem achten Saisontor zu einem Heimsieg gegen die Edmonton Oilers um NHL-Star Leon Draisaitl geschossen. Der 20-Jährige traf am Montagabend (Ortszeit) in der Verlängerung mit einem überlegten Schuss zum 3:2 für die Gastgeber und bescherte Ottawa damit den 14. Saisonsieg. Für die Oilers war es nach zuletzt vier Siegen in Serie dagegen wieder ein Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze in der National Hockey League.

„Die ganze Gruppe hat mit viel Selbstvertrauen gespielt. Wir haben wahrscheinlich gegen die zwei besten Spieler der Welt gespielt heute“, sagte Stützle und meinte damit Landsmann Draisaitl und den Kanadier Connor McDavid. „Ich bin froh, dass ich dem Team zum Sieg verhelfen konnte.“

Erstmals in seiner NHL-Karriere lieferte sich Stützle auch eine Schlägerei auf dem Eis. „Es war vielleicht ein bisschen dumm, da in einen Kampf zu gehen, vor allem so spät im Spiel. Aber ich bin da etwas aggressiv geworden und habe versucht, für mich selbst einzustehen“, berichtete er über die Situation mit Oilers-Profi William Lagesson, nach der er mit einem Cut über dem Auge behandelt werden musste und einige Zeit fehlte. Er sei sauer gewesen, weil er bei der Chance zuvor nicht getroffen habe. „Wir haben uns gegenseitig geschubst und einer von uns hat dann die Handschuhe fallen lassen, ich weiß gar nicht mehr, wer zuerst. Da dachte ich dann: Okay, vielleicht müssen wir da jetzt durch“, sagte Stützle.

Auch Moritz Seider hatte Grund zum Jubeln. Die Detroit Red Wings gewannen ebenfalls in der Verlängerung mit 2:1 bei den Anaheim Ducks.

American Football: McDaniels neuer Headcoach der Raiders

Die Las Vegas Raiders aus der National Football League (NFL) haben Josh McDaniels als Headcoach verpflichtet. Der 45-Jährige folgt auf Interimstrainer Rich Bisaccia, der den Posten Ende des vergangenen Jahres von dem infolge eines E-Mail-Skandals zurückgetretenen Coach Jon Gruden übernommen hatte. Zuletzt war McDaniels zehn Jahre als Offensive Coordinator bei den New England Patriots tätig gewesen.

Gruden hatte im Oktober sein Amt niedergelegt, nachdem diverse schwulen- und frauenfeindliche Beleidigungen des 58-Jährigen enthüllt worden waren. Zudem hatte er den Chef der Spielergewerkschaft DeMaurice Smith in einer E-Mail rassistisch beleidigt.

