US-Sport kompakt : Theis gelingt Comeback-Sieg bei den Celtics – Draisaitl mit Vorlage

Daniel Theis. Foto: AFP/Tim Nwachukwu

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Dritter Sieg in Serie für Draisaitl

Für den deutschen Eishockey-Profi Leon Draisaitl läuft es mit den Edmonton Oilers in der NHL weiter gut. Am Dienstag (Ortszeit) gewannen die Oilers mit 5:2 (0:1, 1:0, 4:1) bei den Los Angeles Kings und feierten ihren dritten Sieg nacheinander. Mit nun 55 Punkten kletterte das kanadische Team in der Western Conference auf den dritten Platz.

Draisaitl blieb ohne Treffer, lieferte aber bei der 3:2-Führung von Kailer Yamamoto fünf Minuten vor Schluss die Vorlage. Damit führt Deutschlands Sportler des Jahres 2020 weiter die Topscorer-Liste der NHL an.

Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators eine 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)-Heimniederlage gegen die St. Louis Blues. Der 20-jährige Stürmer sorgte Ende des ersten Drittels in Überzahl für den 1:1-Ausgleich und erzielte damit sein neuntes Saisontor. Die Gäste markierten in den ersten fünfeinhalb Minuten des zweiten Durchgangs zwei Treffer und bestimmten auch das Schlussdrittel. So kassierten die Senators ihre dritte Heimniederlage nacheinander.

Sidney Crosby hat das 500. Tor in seiner NHL-Karriere geschossen. Der 34-Jährige war beim 5:4 (2:1, 0:3, 2:0)-Erfolg seiner Pittsburgh Penguins gegen die Philadelphia Flyers nach Verlängerung für die zwischenzeitliche 2:1-Führung zur Stelle. Nur 45 weitere Spieler haben in der NHL-Geschichte die Marke von 500 Treffern erreicht.

Basketball: Theis feiert Comeback-Sieg mit den Celtics

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat in seinem ersten Spiel nach der Rückkehr zu den Boston Celtics einen deutlichen Erfolg in der NBA gefeiert. Die Celtics setzten sich am Dienstag (Ortszeit) mit 135:87 (69:42) bei den Philadelphia 76ers durch und fuhren ihren neunten Sieg nacheinander ein. Dank des aktuell längsten Erfolgslaufs aller NBA-Teams sind die Celtics in der Eastern Conference auf den sechsten Platz geklettert.

Theis war in der vergangenen Woche von den Houston Rockets zu den Celtics gewechselt, in einem Spielertausch beider Teams ging Dennis Schröder nach Houston. Theis hatte bereits in seinen ersten dreieinhalb Jahren in der nordamerikanischen Profiliga für die Celtics gespielt. Gegen die Sixers erzielte der 29-Jährige fünf Punkte und holte sich neun Rebounds.

Auch Maxi Kleber war mit den Dallas Mavericks erfolgreich. Die Texaner fuhren bei den Miami Heat, dem derzeit besten Team der Eastern Conference, einen 107:99 (51:59)-Auswärtserfolg ein. Kleber markierte mit 19 Punkten einen persönlichen Saisonbestwert und blockte fünf Würfe des Gegners.

Isaiah Hartenstein musste sich mit den Los Angeles Clippers den Phoenix Suns mit 96:103 (47:53) geschlagen geben. Gegen die aktuell beste Mannschaft der NBA kam Hartenstein auf vier Punkte. NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo führte seine Milwaukee Bucks zu einem 128:119 (69:63)-Heimsieg über die Indiana Pacers. Der wertvollste Spieler der letztjährigen Finals erzielte 50 Punkte und stellte damit einen persönlichen Saisonrekord auf.

(RP/SID/dpa)