US-Sport kompakt : Tatum-Show für die Celtics – Pleiten für deutsche NHL-Stars

Jayson Tatum.

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Bucks gewinnen Topspiel – Tatum überragt für die Celtic

Titelverteidiger Milwaukee Bucks hat im NBA-Spitzenspiel auch gegen die Phoenix Suns gewonnen und dem derzeit besten Team der Liga die erst 13. Niederlage der Saison verpasst. Für den Meister war es der vierte Sieg in Serie und der dritte gegen ein anderes Spitzenteam aus der besten Basketball-Liga der Welt. Am Mittwoch hatten die Bucks bereits gegen die Miami Heat und am Freitag gegen die Chicago Bulls gewonnen und auch jeweils einen Rückstand aufgeholt.

Mit seinem Saisonbestwert von 44 Punkten war Khris Middleton beim 132:122 am Sonntag (Ortszeit) der erfolgreichste Werfer auf dem Feld und stellte auch Giannis Antetokounmpo mit dessen 19 Punkten klar in den Schatten. Es war das erste Mal, dass die Suns seit der verlorenen Final-Serie um den Titel in der vergangenen Spielzeit wieder in Milwaukee spielten. Die Suns mussten allerdings weiter auf ihre Stars Chris Paul und Devin Booker verzichten. Paul hat einen gebrochenen Daumen, Booker steht auf der Corona-Liste der Liga. Die Bucks kletterten durch den Sieg auf Rang drei der Eastern Conference und werden mehr und mehr zum Kandidaten für eine Titelverteidigung.

Wie Tatum und Middleton hatte auch Nikola Jokic einen starken Abend. Der MVP der vergangenen Saison kam beim 138:130 nach Verlängerung gegen die New Orleans Pelicans zu einem Triple Double für die Denver Nuggets. Von den insgesamt 46 Punkten, zwölf Rebounds und vier Vorlagen verbuchte der Serbe allein nach dem dritten Viertel 30 Zähler. Eine Kombination aus einem Triple Double mit mindestens 40 Punkten und dazu vier Blocks hatte zuletzt LeBron James geschafft in der NBA - vor zwölf Jahren.

Die Memphis Grizzlies verloren überraschend 112:123 bei den Houston Rockets, die zum dritten Mal auf den am Knöchel verletzten Nationalspieler Dennis Schröder verzichten mussten. Kristaps Porzingis führte sein neues Team in seinem ersten Spiel für die Washington Wizards zu einem 133:123 gegen die Indiana Pacers und hielt damit die Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Quali-Runde für die Playoffs am Leben.

Basketball: Houston gewinnt ohne Schröder

Ohne den weiterhin verletzten Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben die Houston Rockets ihre Niederlagen-Serie in der nordamerikanischen Profiliga NBA beendet. Gegen die Memphis Grizzlies gewannen die Texaner 123:112. Trotz des ersten Sieges nach zuletzt zwölf Pleiten in Serie bleiben die Rockets Letzter in der Western Conference. Schröder fehlte nach einer Sprunggelenksverletzung zum dritten Mal in Folge.

Für Isaiah Hartenstein und die Los Angeles Clippers endete derweil ein Lauf von fünf Erfolgen nacheinander. Die Kalifornier unterlagen den New York Knicks mit 93:116, wobei Hartenstein 14 Punkte erzielte. Im Kampf um die Play-offs liegen die Clippers im Westen auf Rang acht.

Eishockey: Pleiten für deutsche NHL-Stars

Die deutschen NHL-Profis haben am Sonntag mit ihren Teams allesamt Niederlagen kassiert. Tim Stützle verlor mit den Ottawa Senators bei den Vegas Golden Knights durch ein Gegentor Sekunden vor dem Ende 1:2, seine 18. Torvorlage in dieser Saison hatte deswegen nur statistischen Wert. Auch Nico Sturm hatte nichts von seinem neunten Saisontor, weil die Minnesota Wild zu Hause gegen die Dallas Stars 3:6 verloren. Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer musste sich mit den Seattle Kraken den Carolina Hurricanes 2:3 geschlagen geben.

Einzig der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm konnte jubeln: Als Assistenztrainer der Los Angeles Kings gab es ein 3:0 gegen die Buffalo Sabres.

