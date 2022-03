US-Sport kompakt : Stützles Vorlage reicht nicht zum Sieg

Tim Stützle. Foto: dpa/Sean Kilpatrick

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Stützle mit Vorlage bei Senators-Niederlage

Eishockey-Talent Tim Stützle hat mit seinem 35. Scorerpunkt in der laufenden NHL-Spielzeit eine weitere Niederlage der Ottawa Senators nicht verhindern können. Der 20 Jahre alte Angreifer bereitete beim 3:5 gegen die Arizona Coyotes im ersten Drittel das zwischenzeitliche 2:2 durch Josh Norris vor, es war sein 22. Assist im 58. Saisonspiel.

Ottawa ist Drittletzter der Eastern Conference, das Team aus der kanadischen Hauptstadt wird die Play-offs der nordamerikanischen Profiliga aller Voraussicht nach zum fünften Mal in Folge verpassen.

Basketball: Hartenstein verliert - Towns überragt

Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den Los Angeles Clippers einen kleinen Rückschlag im Kampf um ein direktes Play-off-Ticket in der NBA kassiert. Die Kalifornier unterlagen bei den Cleveland Cavaliers mit 111:120 nach Verlängerung und bleiben auf dem achten Platz im Westen stecken. Hartenstein steuerte zehn Punkte und sechs Rebounds bei.

Die Clippers steuern damit auf das Play-in-Turnier zu, in dem die Klubs auf den Rängen sieben bis zehn noch die Chance haben, die Endrunde der nordamerikanischen Profiliga zu erreichen. Die Top Sechs jeder Conference ziehen direkt in die Meisterrunde ein.

Um die Play-offs bangen müssen weiterhin die Los Angeles Lakers. Auch Superstar LeBron James konnte mit 30 Punkten die 103:114-Niederlage gegen die Toronto Raptors nicht verhindern, der Rekordmeister muss auf Rang neun im Westen sogar um das Play-in-Turnier zittern.

Karl-Anthony Towns erwischte für die Minnesota Timberwolves derweil einen Sahnetag. Der 26-Jährige führte sein Team mit 60 Punkten und 17 Rebounds zum 149:139-Erfolg bei den San Antonio Spurs und stellte damit eine neue Bestmarke in der Franchise-Historie der Timberwolves auf. 60 Zähler sind zudem der bisherige Höchstwert in dieser Saison. Die Timberwolves haben nach dem Sieg mindestens einen Platz im Play-in-Turnier so gut wie sicher.

Football:

Johnson über NFL-Zukunft: „Karten werden jedes Jahr neu gemischt“

NFL-Profi Jakob Johnson hat zurückhaltend auf einen Bericht über einen möglichen Abschied von den New England Patriots reagiert. Nach Informationen von NFL-Experte Adam Schefter sollen die Patriots dem Fullback aus Stuttgart, dessen Vertrag ausläuft, kein neues Angebot unterbreiten wollen. „In der NFL werden die Karten jedes Jahr neu gemischt. Ich lass jetzt erst einmal meinen Agenten seinen Job machen und investiere in mein Training“, sagte Johnson auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist das einzige, was ich kontrollieren kann. Alles andere blende ich aus.“

Johnson war über ein NFL-Förderprogramm für internationale Talente bei den Patriots gelandet und von Trainer Bill Belichick dann in den aktiven Kader berufen worden. Er spielte insgesamt drei Spielzeiten für die Patriots und erarbeitete sich in dieser Zeit einen sehr guten Ruf auf seiner Position. Johnson fing zudem einen Touchdown und ist damit der erste Offensiv-Spieler aus Deutschland, dem das in der NFL gelungen ist.

