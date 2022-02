US-Sport kompakt : Stützle mit zwei Assists bei Senators-Sieg

Tim Stützle. Foto: dpa/Daniel Lea

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Sechster Sieg in Serie für Schröder und die Celtics

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit NBA-Rekordmeister Boston Celtics dank eines Blitzstarts den sechsten Sieg in Serie eingefahren. Der 17-malige Champion gewann bei den Brooklyn Nets mit 126:91. Nach einem furiosen Beginn hatte Boston bereits mit 28:2 in Führung gelegen. Der Braunschweiger Schröder steuerte elf Punkte bei.

Die formstarken Celtics festigten damit den siebten Platz in der Eastern Conference vor den Nets, die zum neunten Mal nacheinander verloren. Den Titelkandidaten aus New York plagen derzeit große Personalsorgen. Neben dem langzeitverletzten Superstar Kevin Durant fiel auch James Harden kurzfristig aus.

Rookie Franz Wagner fuhr mit den Orlando Magic einen weiteren Sieg ein. Das Team aus Florida schlug die Portland Trail Blazers mit 113:95, Wagner erzielte 13 Punkte. Damit verbesserten sich die Magic in der Eastern Conference auf den vorletzten Platz. Franz Wagners älterer Bruder Moritz war kurzfristig mit einer Rippenprellung ausgefallen.

Isaiah Hartenstein stellte seinen Punkterekord in der NBA ein. Der 23-Jährige von den Los Angeles Clippers kam beim 109:135 bei den Memphis Grizzlies auf 19 Zähler, dies war ihm zuvor nur Ende Dezember 2019 gegen die New Orleans Pelicans gelungen.

Bei den Dallas Mavericks kehrte Maximilian Kleber nach einer Knieverletzung aufs Parkett zurück. Der 30 Jahre alte Würzburger erzielte beim souveränen 116:86 gegen die Detroit Pistons fünf Punkte, dazu holte er fünf Rebounds. Superstar Luka Doncic überragte mit 33 Zählern erneut. Der Slowene kam in fünf der letzten sechs Partien auf mindestens 30 Punkte.

Eishockey: Stützle mit zwei Assists bei Senators-Sieg

Die Edmonton Oilers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl sind mit einer Niederlage in die zweite Saisonhälfte der NHL gestartet und suchen weiter nach Stabilität. Gegen die Vegas Golden Knights gab es am Dienstagabend (Ortszeit) vor eigenem Publikum ein 0:4 und damit die vierte Niederlage in den vergangenen zehn Partien. In der Pacific Division sind die Oilers derzeit nur Fünfter.

Auch für Nico Sturm und die Minnesota Wild war der Abend frustrierend. Nach zuletzt sechs Siegen gab es gegen die Winnipeg Jets ein 0:2. Einzig Tim Stützle hatte aus deutscher Sicht Grund zur Freude und war am 4:3 der Ottawa Senators gegen die Carolina Hurricanes mit zwei Torvorlagen maßgeblich beteiligt.

Football: Allen neuer Headcoach der Saints

Dennis Allen ist in der National Football League (NFL) neuer Headcoach der New Orleans Saints. Der bisherige Defense Coordinator rückt nach der Trennung von Sean Payton ins Amt seines langjährigen Chefs auf, wie die Franchise am Dienstag mitteilte.

Damit ist auch die letzte offene Trainer-Stelle der Liga besetzt. Allen (49) war von 2021 bis 2014 mit mäßiger Bilanz bereits Cheftrainer der Oakland Raiders (heute Las Vegas Raiders).

Payton war nach 15 Jahren zurückgetreten. Er hatte den Klub zum bislang einzigen Super-Bowl-Triumph geführt (2010), war aber auch eine Saison lang wegen seiner Beteiligung an einem Skandal gesperrt. Ob der 58-Jährige noch einmal auf die NFL-Bühne zurückkehren wird, ist offen.

Die Saints hatten mit neun Siegen und acht Niederlagen erstmals seit 2016/17 die Play-offs verpasst.

