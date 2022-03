US-Sport kompakt : Stützle glänzt erneut bei Senators-Sieg

Tim Stützle (l) jubelt mit Teamkollege Thomas Chabot. Foto: dpa/Justin Tang

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Stützle erzielt 14. Saisontor

Tim Stützle hat in der NHL sein 14. Saisontor erzielt und den Ottawa Senators zu einem Heimsieg verholfen. Beim 3:1 gegen die Philadelphia Flyers sorgte der 20-Jährige aus Viersen am Freitagabend (Ortszeit) für die Führung. Er verbesserte seine persönliche Ausbeute damit weiter im Vergleich zu seiner Premieren-Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt, als er auf zwölf Treffer kam.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Nico Sturm blieb in seinem ersten Einsatz für sein neues Team ohne Treffer, konnte mit den Colorado Avalanche aber ein 5:3 gegen die San Jose Sharks bejubeln. Der Augsburger war erst vor wenigen Tagen in einem Tauschgeschäft von den Minnesota Wild zum Titelkandidaten nach Denver transferiert worden und stand beim Debüt 15 Minuten lang auf dem Eis.

Baskteball: Lakers gelingt wichtiger Sieg in Toronto

Den strauchelnden Los Angeles Lakers ist in der NBA ein wichtiger Sieg in der Verlängerung gelungen. Gegen die Toronto Raptors holte der Rekordmeister am Freitagabend ein 128:123 und verteidigte damit seinen Vorsprung auf die New Orleans Pelicans, die ihrerseits 124:91 gegen die San Antonio Spurs gewannen. Die Lakers um Superstar LeBron James stehen in der Western Conference direkt vor den Pelicans auf Rang neun und bangen um die Qualifikation für die Playoffs. Der Sieg in Kombination mit der Niederlage der Spurs, die auf Rang elf liegen, war daher doppelt wertvoll und nach zuletzt drei verlorenen Spielen auch notwendig.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

James war mit 36 Punkten bester Werfer der Partie. Den wohl wichtigsten Korb erzielte aber Russell Westbrook, als er mit weniger als einer Sekunde auf der Uhr zum Ausgleich traf. Westbrook kam auf ein sogenanntes Triple Double aus 22 Punkten, zehn Rebounds und zehn Vorlagen - in dieser Statistik mit zweistelligen Werten in drei Kategorien liegt der 33-Jährige schon seit einiger Zeit an der Spitze der ewigen NBA-Bestenliste.

An der Spitze der Western Conference holten die Phoenix Suns ihren 57. Saisonsieg und bezwangen die Chicaco Bulls 129:102. Verfolger Memphis Grizzlies kassierte unterdessen ein 105:120 bei den Atlanta Hawks, die viertplatzierten Utah Jazz bezwangen die Los Angeles Clippers 121:92. Bei den Clippers hatte Isaiah Hartenstein einen starken Abend und markierte mit neun Rebounds und acht Vorlagen jeweils den Bestwert seiner Mannschaft.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Die Dallas Mavericks mussten sich den Philadelphia 76ers geschlagen geben. Beim 101:111 kam Luka Doncic auf vergleichsweise bescheidene 17 Punkte, Nationalspieler Maxi Kleber blieb bei sechs Zählern. Die Mavs profitierten von der knappen 116:119-Niederlage der Denver Nuggets bei den Cleveland Cavaliers und hielten ihren Vorsprung auf die Nuggets, die in der Western Conference auf Rang sechs stehen.

Football: Umstrittener Quarterback Watson wechselt zu den Browns

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Der höchst umstrittene NFL-Quarterback Deshaun Watson von den Houston Texans spielt künftig für die Cleveland Browns. Die Texans bestätigten den Transfer für insgesamt fünf Draft-Picks, davon drei in der ersten Runde, in der Nacht zum Samstag deutscher Zeit. In Cleveland soll Watson in den kommenden fünf Jahren garantierte 230 Millionen Dollar verdienen.

"Cleveland, LETSSSS GOOOOO!!", schrieb der 26-Jährige bei Instagram bereits unter ein animiertes Foto, das ihn im Browns-Trikot zeigt. Der Star-Quarterback ist gerade erst einer strafrechtlichen Verfolgung wegen angeblicher sexueller Belästigung von mehr als 20 Frauen entgangen. Der Spielmacher hatte die komplette letzte Spielzeit in Folge der Anschuldigen verpasst, ihm drohen immer noch mehrere Zivilklagen. Watson hat stets seine Unschuld beteuert.

Eine Bestätigung der Cleveland Browns stand am Samstagmorgen noch aus. Angeblich erhält er 45 Millionen Dollar Sofortprämie für die Vertragsunterschrift, dafür soll sein Gehalt für die kommende Saison nur bei einer Million liegen. Somit hätte Watson selbst im Falle einer Sperre durch die Liga kaum finanzielle Nachteile.

(RP/SID/dpa)