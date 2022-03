US-Sport kompakt : NFL-Profi wegen illegaler Sportwetten gesperrt

Calvin Ridley. Foto: AP/Adam Hunger

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Dallas baut Siegesserie aus

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber schwimmt mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter auf einer Erfolgswelle. Angeführt vom slowenischen Superstar Luka Doncic gewannen die Texaner mit 111:103 gegen die Utah Jazz und fuhren den fünften Sieg in Serie ein. Kleber steuerte acht Zähler und sechs Rebounds zum Erfolg bei, Doncic war mit 35 Punkten bester Werfer. Dallas liegt auf Rang fünf im Westen auf Play-off-Kurs.

Ohne den verletzten Dennis Schröder mussten die Houston Rockets hingegen die nächste Pleite hinnehmen. Die Rockets, die erst am Montag eine Niederlagenserie von zwölf Spielen beendet hatten, unterlagen bei Miami Heat mit 106:123 und bleiben Letzter der Western Conference. Schröder fehlte nach einer Sprunggelenksverletzung zum vierten Mal in Folge.

Die Los Angeles Lakers strauchelten ohne ihren Superstar LeBron James (Knieprobleme) im Play-off-Rennen erneut und verloren 110:117 bei den San Antonio Spurs. Spurs-Coach Gregg Popovich (73) zog mit seinem 1335. Sieg in der Regular Season mit Rekordhalter Don Nelson gleich.

Football: Illegale Wetten – NFL-Profi Ridley bis Saisonende gesperrt

NFL-Profi Calvin Ridley von den Atlanta Falcons wird wegen Wetten auf Partien der US-Football-Liga bis zum Ende der Saison 2022 gesperrt. Das teilte Ligaboss Roger Goodell am Montag mit. Demnach soll Ridley im vergangen Jahr fünf Tage lang auf NFL-Partien gewettet haben.

Nach Angaben der Liga soll der 27 Jahre alte Wide Receiver weder Insider-Informationen verwendet, noch Spiele manipuliert haben. Trainer, Teamkollegen oder gegnerische Spieler sollen nichts von seinen Aktivitäten gewusst haben.

"Ihre Handlungen haben die Integrität des Spiels gefährdet, das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Profi-Football beschädigt und möglicherweise den Ruf Ihrer Mitspieler in der gesamten NFL untergraben", schrieb Goodell in einem offenen Brief an Ridley. Das Wetten auf NFL-Spiele gelte seit Jahrzehnten "als einer der schwerwiegendsten Verstöße gegen die Liga-Politik".

Ridley, der in der vergangenen Saison nur fünf Spiele für die Falcons bestritt und das Team Ende Oktober wegen psychischer Probleme verließ, habe mit den Ermittlern zusammengearbeitet und sein Fehlverhalten eingeräumt. Einen Antrag auf seine Rückkehr kann er frühestens am 15. Februar 2023 einreichen.

Draisaitl kassiert mit Edmonton dritte Niederlage in Serie

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL das dritte Spiel in Serie verloren. Die Oilers unterlagen am Montagabend (Ortszeit) bei den Calgary Flames mit 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). Draisaitl blieb ohne Torbeteiligung, ebenso wie Teamkollege Connor McDavid, mit dem der 26-jährige Kölner die Scorerwertung der Liga anführt. Für Calgary, Spitzenreiter in Edmontons Pacific Division, traf Tyler Toffoli doppelt.

Bei den Oilers scheint derweil der Effekt des Trainerwechsels im Februar schon wieder verpufft. Nachdem das Team unter dem neuen Chefcoach Jay Woodcroft zunächst fünf Spiele in Serie gewann, verlor es nun sechs der letzten acht Partien. Edmonton liegt in der Western Conference zwei Zähler hinter dem letzten Wild-Card-Platz, der zur Playoff-Teilnahme berechtigt.

Besser läuft es für den ehemaligen Bundestrainer Marco Sturm, der als Assistenztrainer der Los Angeles Kings auf Playoff-Kurs liegt. Die Kings holten mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung bei den Boston Bruins den dritten Sieg nacheinander und den achten aus den letzten zehn Spielen.

Basketball: Popovich mit Rekordsieg

Durch einen 131:124-Sieg der Denver Nuggets gegen die Golden State Warriors rücken die Spitzenteams im Westen eng zusammen. Denvers Nikola Jokic, der wertvollste Spieler der Vorsaison, verbuchte ein sogenanntes Triple Double mit zweistelligen Werten in drei Kategorien. Jokic kam auf 32 Punkte, 15 Rebounds und 13 Assists. Die Warriors, die auf ihre Topstars Stephen Curry, Klay Thompson und Andrew Wiggins verzichteten, kassierten die fünfte Niederlage in Serie.

Trainerlegende Gregg Popovich von den San Antonio Spurs hat derweil zu Don Nelson aufgeschlossen und ist nun gleichauf der Trainer mit den meisten Siegen der NBA-Geschichte. Das 117:110 gegen die Los Angeles Lakers war der 1335. Sieg für den 73-jährigen Popovich in der NBA, der alle in seinen mittlerweile 26 Jahren als Cheftrainer der Spurs feierte.

In der Eastern Conference gewannen die Philadelphia 76ers auch ihr fünftes Spiel mit Superstar James Harden seit dessem Wechsel im Februar von den Brooklyn Nets. Beim 121:106 gegen die Chicago Bulls erzielte Liga-Topscorer Joel Embiid 43 Punkte. Für Chicago war es die fünfte Niederlage in Serie.

