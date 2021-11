US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA, NHL und MLS verpasst haben

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Greiss hält den Sieg der Red Wings fest.

Basketball: Wagner-Brüder schlagen überraschend Utah

Die Orlando Magic um die Berliner Brüder Franz und Moritz Wagner haben in der NBA überraschend die Utah Jazz geschlagen. Trotz eines Zehn-Punkte-Rückstands zu Beginn des letzten Viertels holte das junge Team aus Florida am Sonntag einen 107:100-Heimsieg. Franz Wagner kam auf zehn Punkte, Moritz Wagner von der Bank auf drei. Bester Spieler war Cole Anthony mit 33 Zählern und einigen Schlüsselszenen in der Schlussphase. Utah um die Stars Donovan Mitchell und Rudy Gobert hatte die vier vorausgehenden Partien gewonnen, für Orlando war es erst der dritte Saisonsieg.

Das einzige Basketball-Team mit nur einer Niederlage in der NBA bleiben die Golden State Warriors, die auch ihr Heimspiel gegen die Houston Rockets gewannen. Beim 120:107 war Jordan Poole mit 25 Punkten noch vor Steph Curry (20) bester Werfer der Warriors. Nationalspieler Daniel Theis kam für die Rockets auf gute 14 Punkte, fünf Rebounds und zwei Vorlagen, konnte die neunte Niederlage im zehnten Spiel aber auch nicht verhindern.

Titelverteidiger Milwaukee Bucks kassierte am Tag vor der Ehrung durch US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus ein 94:101 bei den Washington Wizards und bereits die sechste Niederlage der Saison.

Eishockey: Greiss hält Sieg der Red Wings fest

Eine erneut starke Leistung von Torwart Thomas Greiss hat den Detroit Red Wings den dritten Heimsieg der NHL-Saison ermöglicht. Beim 5:2 gegen die Vegas Golden Knights parierte der 35-Jährige am Sonntag (Ortszeit) 38 Schüsse auf sein Tor. Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider blieb einen Tag nach seinem ersten NHL-Treffer ohne direkte Torbeteiligung. Der Verteidiger hatte in seinen fast 23 Minuten auf dem Eis aber eine positive Bilanz und seinen Anteil am Sieg nach frühem Rückstand.

Der Augsburger Nico Sturm hatte beim 5:2 der Minnesota Wild gegen die New York Islanders seine zweite Torvorlage der Saison und bereitete den Treffer zum 2:2 vor. Vier Tore im letzten Drittel machten den Erfolg der gut in die Saison gestarteten Wild perfekt.

Football: Pleiten für die Rams und die Packers

Nach dem positiven Corona-Test von Quarterback Aaron Rodgers verloren die Green Bay Packers bei den Kansas City Chiefs 7:13. Nach zuvor sechs Siegen in Serie fand Ersatzmann Jordan Love als Spielmacher keine Mittel und wurde von seinen Mitspielern immer wieder im Stich gelassen gegen die Super-Bowl-Champions von vor zwei Jahren. Equanimeous St. Brown wurde von Love im Angriff nicht angespielt.

Auch die Los Angeles Rams verloren und kassierten ihre zweite Niederlage der Saison. Im Heimspiel gegen die Tennessee Titans gab es ein 16:28. Das erfolgreichste Team der Saison sind deswegen wieder die Arizona Cardinals, die beim 31:17 gegen die San Francisco 49ers ihren achten Saisonsieg holten und damit mehr haben als alle Konkurrenten.

Fußball: Drei Deutsche in den Play-offs

Die deutschen Fußball-Profis Hany Mukhtar, Kai Wagner und Florian Jungwirth stehen mit ihren Teams in den Play-offs der Major League Soccer. Für Julian Gressel ist die Saison nach dem letzten Spieltag der Hauptrunde dagegen vorbei. Mukhtar kam mit Nashville SC auf Rang drei der Eastern Conference und trifft in den Playoffs zunächst auf Orlando City. Wagner spielt mit Philadelphia Union gegen die New York Red Bulls. Jungwirth bekommt es mit den Vancouver Whitecaps mit Sporting Kansas City zu tun. Die Playoffs in der MLS beginnen in zwei Wochen. Das Finale ist am 11. Dezember.

