US-Sport kompakt : Bostons Theis siegt im ersten Spiel nach Allstar-Pause

Daniel Theis von den Boston Celtics. Foto: AP/Michael Dwyer

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Theis fährt mit Boston nächsten Sieg ein

Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics nach der kurzen Pause wegen des Allstar-Games in die Erfolgsspur zurückgefunden und den nächsten Sieg eingefahren. Der NBA-Rekordmeister gewann bei den Brooklyn Nets mit 129:106 und zeigte sich gut erholt von der Heimniederlage gegen die Detroit Pistons.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Theis, der vor zwei Wochen im Tausch mit Dennis Schröder von den Houston Rockets nach Boston zurückgekehrt war, kam in sechs Minuten Einsatzzeit auf vier Punkte und zwei Rebounds. Für die Celtics, die als Sechster im Osten (35-26 Siege) klar auf Play-off-Kurs liegen, war es in der nordamerikanischen Profiliga der zehnte Erfolg im elften Spiel.

Erfolgreichster Werfer gegen die Nets war Jayson Tatum mit 30 Punkten, Brooklyns Seth Curry kam auf 22 Zähler. Theis hatte bereits von 2017 bis 2021 für den 17-maligen Champion Boston gespielt.

Basketball: Niederlagen für Sturm und Grubauer

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Die deutschen Eishockey-Spieler Nico Sturm und Philipp Grubauer haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL Niederlagen kassiert. Sturm unterlag mit den Minnesota Wild mit 1:3 bei den Toronto Maple Leafs, der 26-Jährige kam rund sieben Minuten zum Einsatz. Minnesota liegt in der Western Division auf dem dritten Platz.

Derweil musste Grubauer bereits die sechste Pleite in Folge einstecken. Der Torwart verlor mit den Seattle Kraken gegen die Boston Bruins mit 2:3 nach Verlängerung, das Team bildet weiterhin mit Abstand das Schlusslicht der Pacific Division.

(RP/SID/dpa)