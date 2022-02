US-Sport kompakt : Seider erzielt sein fünftes NHL-Tor und gewinnt mit Detroit

Moritz Seider Foto: AP/Paul Sancya

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Seider trifft und gewinnt mit den Red Wings

Verteidiger Moritz Seider hat beim 4:2-Sieg der Detroit Red Wings bei den Philadelphia Flyers erneut seine hervorragende Form unter Beweis gestellt. Der 20-Jährige erzielte mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 sein fünftes Saisontor in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Seider hat damit in seiner Debütsaison bereits 32 Scorerpunkte auf dem Konto.

Goalie Thomas Greiss parierte beim zweiten Sieg in Folge der Red Wings 32 von 34 Schüssen. Detroit steht in der Atlantic Division auf dem fünften Platz.

Nach dem 0:2 bei den Boston Bruins liegen die Ottawa Senators mit 14 Punkten Rückstand auf die Red Wings auf Rang sechs. Jungstar Tim Stützle kam für die Senators 21:25 Minuten zum Einsatz, es war die zweite Niederlage in Serie für die Kanadier.

Nico Sturm konnte beim 3:2-Sieg seiner Minnesota Wild gegen die Carolina Hurricanes in rund zwölf Minuten Eiszeit keine Akzente setzen. Für Minnesota war es der siebte Sieg in den vergangenen acht Spielen.

Basketball: Wagner und Kleber kassieren Pleiten

Basketball-Shootingstar Franz Wagner hat mit Orlando Magic in der NBA eine deutliche Niederlage kassiert. Das Team aus Florida musste sich beim Liga-Primus Phoenix Suns mit 105:132 geschlagen geben. Rookie Wagner erzielte zwölf Punkte, die Magic belegen in der Eastern Conference den vorletzten Platz. Franz Wagners älterer Bruder Moritz fehlte erneut wegen einer Rippenprellung.

Maxi Kleber enttäuschte bei der 97:99-Niederlage seiner Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers. Der Nationalspieler blieb in 22 Minuten Spielzeit ohne Punkt. Isaiah Hartenstein verbuchte auf Seiten der Clippers zwei Zähler und fünf Rebounds.

Erst vor zwei Tagen hatten die Mavericks gegen die Clippers gespielt, Superstar Luka Doncic hatte mit 51 Punkten einen Karrierebestwert aufgestellt. Auch diesmal überragte der Slowene mit 45 Zählern, dennoch setzte es für Dallas die erste Pleite nach vier Siegen in Serie.

